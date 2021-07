'Camilla' og hendes mand var netop landet i Tyrkiet, da de modtog det første opkald.

Opkaldet var fra en af deres ansatte, som i samme øjeblik, hun tager telefonen, spørger: 'Er jeres søn i problemer'?

»Og det er faktisk den vej igennem, vi får det at vide,« fortæller Camilla, hvis navn er opdigtet af hensyn til familiens sikkerhed.

Baggrunden for opkaldet skal findes i en hændelse, som fandt sted 11. juli i år, hvor hendes søn på 16 år udsætter en anden dreng for et brutalt overfald. Et overfald, hvor Camillas 16-årige søn tvinger drengen til at slå sig selv i hovedet, bukke for ham og ikke mindst truer med at trampe ham så voldsomt i hovedet, at han ikke længere kan trække vejret.

Jeg har ikke ligget på den lade side. Camilla

Og ikke mindst et overfald, som Camillas 16-årige søn optager på sin telefon, og som siden er blevet delt på de sociale medier.

»Jeg kan ikke holde det ud,« siger Camilla, der kun kunne se ganske få sekunder af den omtalte video, inden hun måtte slukke igen.

»Det er afskyeligt. Hvad skal jeg sige. Det er endnu mere afskyeligt, at det er min dreng, der har gjort det.«

Ifølge Camilla har hendes søn de seneste år været udfordret af forskellige diagnoser som blandt andet ADHD. Det betyder, at han har været anbragt forskellige steder, hvilket desværre ikke altid har været lige godt for hendes dreng.

»Han har flere diagnoser, men han er altså en god dreng. Vi har forsøgt at råbe om hjælp til ham, og vi føler måske ikke, at han har fået den hjælp, som han har haft brug for,« siger Camilla, inden hun gentagne gange understreger, at det selvfølgelig ikke er »samfundets skyld«.

»Det er det ikke.«

Camilla fortæller, at hun selv tog kontakt til både sønnen, som er i Danmark, samt politiet og de sociale myndigheder, da hun blev bekendt med videoen og overfaldet.,

»Jeg har ikke ligget på den lade side. Vi gør alt, hvad vi kan. Jeg har også kontaktet hans plejemor, som har hentet ham. Det hele er sat i sving,« siger Camilla, som tydeligvis er påvirket af hele situationen.

Har I talt med jeres søn om det her overfald?

»Ja, men jeg tror, at han befinder sig i en slags choktilstand.«

Siden videoen er blevet delt på de sociale medier, har Camilla, der sammen med manden har en café, oplevet, at hendes og resten af familiens navn, adresse og Facebook-profiler er blevet delt på de sociale medier.

Det har blandt andet medført, at Camilla og hendes mand samt de ansatte i den café, hun ejer, har modtaget adskillige trusler.

»Vi er i en shitstorm, og vi får grimme beskeder. Folk truer vores personale, og vi har fundet ud af, at folk deler vores navn og adresse. Vi fordømmes, og vi bliver truet, og det har vi selvfølgelig meldt til politiet,« siger Camilla.

Hun tilføjer, at hun først blev bekendt med overfaldet, efter hun var taget på ferie.

B.T. har været i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi. De oplyser, at de efterforsker sagen, og at man forventer at indkalde Camillas søn til afhøring inden længe.