Nordjyllands Politi beder borgerne om hjælp til at finde en mand, der er mistænkt for at have voldtaget en 60-årige kvinde i Brønderslev.

Kvinden blev overfaldet bagfra og blev fastholdt, ligesom gerningsmanden holdt for hendes mund. Herefter trak han hende ind i en have, hvor han voldtog hende fuldbyrdet.

Voldtægten blev begået 29. august klokken 01.00 om natten, da kvinden var på vej hjem til sin bopæl ad Algade i Brønderslev.

Kvinden alarmerede selv politiet klokken 01.32 og de sendte straks en patrulje til stedet.

»Vi påbegynder de tekniske undersøgelser, kalder en hundepatrulje til gerningsstedet for at søge efter spor og sætter en efterforskning i gang. Denne efterforskning har blandt andet ført til indhentning af to videosekvenser med den formodede gerningsmand,« fortæller politikommissær Carsten Straszek, der er leder af efterforskningen.

På de to videoer ses gerningsmanden køre på cykel på Algade og Bredgade i Brønderslev.

Politiet har desuden frigivet følgende signalement:

Mand på 25-35 år

Cirka 170-180 cm høj

Mørk i huden, mellemøstlig af udseende

Slank til almindelig af bygning

Med mørkt kort hår og mørkt skæg

Talte fremmedsprog

Var iført en mørk jakke (muligvis en træningsjakke) og mørke bukser (muligvis joggingbukser)

Kan man genkende manden på videoerne, skal man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 1-1-4.