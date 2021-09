En midaldrende mand blev så voldsomt overfaldet i Odense natten til søndag, at han blev hentet af en ambulance og kørt på skadestuen.

»Det ser ikke ud til, at der har været uoverensstemmelser mellem dem. Det virker til at være et tilfældigt overfald,« lyder det fra Jan Friis, der er politikommissær ved Fyns Politi.

Politiet oplyser, at de ikke har fundet gerningsmanden endnu, men til gengæld har de frigivet et signalement af vedkommende, så offentligheden kan hjælpe med at finde ham.

Det signalement, som politiet har offentliggjort, er baseret på beskrivelsen fra et øjenvidne, som var til stede, da det 57-årige offer blev tæsket klokken 23.32. Overfaldet fandt sted i Kongens Have.

Vedkommende, der så episoden, har fortalt, hvordan gerningsmanden både slog og sparkede offeret.

Den formodede gerningsmand beskrives som at være mellem 30 og 35 år gammel, 170 centimeter høj og lys i huden.

Desuden har personen angiveligt lyst og lettere rødligt skæg, og så var han iført mørkt tøj med en hætte over hovedet.

Hvis man mener, man kender noget til sagen, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114.