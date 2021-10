Overvågning af en parkeringsplads i Vejlby-Risskov bydelen i Aarhus viser mistænkelige handler, hvor penge og små poser udveksles.

Beboerne i boligområdet Vejlby Vænge frygter, at der er tale om handel med stoffer, og det gør dem utrygge.

Det er optagelser, TV 2 Østjylland er kommet i besiddelse af, der viser den suspekte aktivitet i området. Aktivitet, som har betydet, at flere beboere er flyttet fra området eller har oplevet chikane, hvis de har anmeldt det.

»Alle siger, at vi bare skal anmelde det, men det tør folk ikke, for så er der trusler. Nogle gange er de så grove, at folk flytter,« siger Christian Beiter, der bor i området, til TV 2 Østjylland.

B.T. Aarhus har tidligere kunnet fortælle om narko i Vejlby-Risskov-området.

Blandt andet da Line Christensen fandt to poser hash i sin treårige datters klapvogn.

»Hvad fanden foregår der, er det blevet Pusher Street?« sagde hun dengang til B.T.

Og nu vil DF have mere opmærksomhed på området. De mener, at de skjulte optagelser understreger behovet for mere videoovervågning og tryghedsvagter.

»Det, som de lokale beboere oplever i Vejlby Vænge, er desværre hverdag rigtig mange steder i Aarhus. I Dansk Folkeparti mener vi, at videoovervågning og tryghedsvagter skal være en del af løsningen,« siger Jakob Søgaard Clausen, der er spidskandidat til Aarhus Byråd for Dansk Folkeparti.

Tryghedsvagter bliver en realitet, blev det besluttet i budgetforliget for Aarhus Kommunes økonomi 2022.