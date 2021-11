Torsdag stod Ali Najei der igen. Med bøjet hovedet for at kondolere over for endnu en familie. På grund af endnu et dødsfald.

»Det er nok. Den yngre generation er i gang med at kvæle sig selv. Det her skal være en øjenåbner, så det ikke sker igen om en uge eller ugen efter eller ugen efter igen,« siger han.

Det var de pårørende til den 19-årige Milan Rahim, som Ali Najei torsdag viste sin respekt i en moske i Taastrup. Dagen inden var den 19-årige rapper blevet erklæret død, efter at han søndag eftermiddag blev stukket med en kniv i hjertet og den ene lunge.

»Gadedreng uden tvivl,« har Milan Rahim selv betegnet sig selv som i sangen 'La Calle'. Andre vil nok kaldet det Taastrup, som den nu afdøde rapper voksede op i og brugte i sine tekster, for et belastet miljø.

Politiet, der arbejder på stedet søndag sen eftermiddag. Vis mere Politiet, der arbejder på stedet søndag sen eftermiddag.

Ali Najei kalder det for et selvdestruktivt miljø.

Han kalder også Milan Rahims død for meningsløs. Og der har været alt for mange af den slags igennem de seneste år, mener han.

»Er der en reel årsag, der giver mening? Ikke i min verden,« siger Ali Najei, der har en fortid som aktiv i bandemiljøet. Han holder i dag foredrag om sit liv i og ude af kriminalitet samt hjælper udsatte unge i lignende situationer som mentor og coach.

Og så kan flere muligvis også genkende den 29-årige københavner fra filmene 'Nordvest' og 'Shorta' samt tv-serien 'Alfa', hvor han skildrer sider af Danmark, der minder lidt for meget om virkeligheden.

»Folk er blevet dræbt til højre og venstre, uden at der er en årsag. Folk tror, at der en årsag: At det er på grund af narko, på grund af våben, på grund af en dame eller på grund uvenskab, men alt det der giver i virkeligheden ingen mening. Det er ikke noget rigtigt motiv,« siger en frustreret Ali Najei om de mange dødsfald:

»Det går i den helt forkerte retning. Og det her er ikke kun et nødråb til de unge, det er også til de ældre og til samfundet. Vi har brug for noget mere, noget anderledes. Åbenbart fungerer det ikke. Og jeg føler heller ikke, at det, jeg render rundt og laver, giver mening, når jeg sidder og ser tårerne løbe ned ad kinderne på flere unge mennesker, flere forældre.«

Ali Najei kendte Milan Rahim og mødte den fremstormende rapper for to år siden. De havde planer om et musikalsk samarbejde næste år, som nu ikke bliver til noget.

»Milan var en, der skilte sig ud. Jeg kunne mærke, at det var en knægt, der slet, slet ikke vil være i det her. Milan elskede Taastrup og elskede miljøet, der var ikke noget der – men han ville bare gerne væk fra al den ballade, der var derude. Han ville gerne væk fra al den angst, stress og trauma, der er derude,« siger Ali Najei:

»Han ville bare bare gerne ud med sin musik og fortælle om sit eget liv. Jeg har haft ham i tankerne siden, for han havde noget, der var fucking godt. Hvorfor kom han ikke videre?«

Milan Rahim blev kun 19 år. Og han endte sine dage, hvor hans liv begyndte og havde foldet sig ud. I Taastrup. Men i modsætningn til Ali Najei kom den unge musiker ikke væk fra »det selvdestruktive miljø«.

»Jeg er et levende eksempel på, at det er muligt at knække koden. Der er brug for rollemodeller, som de unge kan spejle sig, og det kunne Milan også været blevet, fordi han var meget bevidst omkring sig selv og det miljø, han var i. Men han nåede kun at knække måske 50 procent af sin egen kode,« siger Ali Najei.