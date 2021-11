Den 19-årige rapper Milan Rahim, der søndag eftermiddag blev offer for et knivstikkeri, er nu død.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til B.T., efter at hospitalet onsdag formiddag har orienteret politiet om knivofferets død.

Allerede i et grundlovsforhør mandag eftermiddag med de tre unge mænd, der er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg i sagen, kunne anklageren oplyse, at den 19-årige rapper var erklæret hjernedød. Men nu har hospitalet altså oplyst til politiet, at den unge mand er erklæret død.

Det skæbnesvangre knivstikkeri fandt sted omkring Cederlunden i Torstorp-området i Taastrup søndag eftermiddag omkring kl. 16.10, hvor den 19-årige rapper blev ramt i hjertet og den ene lunge.

Samtidig blev også en 21-årig ung mand kvæstet af flere knivstik i hovedet og på kroppen med et samtidigt knivstik.

Den 21-åriges tilstand er stabil, men han er stadig indlagt. Derfor var han heller ikke til stede ved grundlovsforhøret mandag eftermiddag ved Retten i Glostrup, hvor han – sammen med en 22-årig mand – blev sigtet for drabsforsøg på den 19-årige rapper, der altså nu er død. Derfor vil sigtelsen mod de to nu varetægtsfængslede også på et tidspunkt blive ændret til manddrab.

Den nu døde rapper Milan Rahim var med over en halv million streaminger på Spotify et fremstormende navn på den danske rapscene.

Under navnet MILAN havde han blandt andet udgivet sangene 'Maradona' og 'Vilde Vesten', men søndag eftermiddag satte knivstikkeriet en pludselig og definitiv stopper for hans karriere og unge liv.

Politiet, der arbejder på stedet søndag sen eftermiddag.

Efter politiets opfattelse har der været flere foreløbig uidentificerede medgerningsmænd til stede ved knivstikkerierne udover de tre nu sigtede og varetægtsfængslede.

»Vi kan kun gætte på, hvor mange der har været til stede på gerningstidspunktet, så det vil jeg foreløbig undlade at gøre, indtil vi har fået et lidt bedre overblik. Men vi tror, at der har været flere til stede end de tre, der aktuel er blevet fængslet,« lød det tirsdag fra lederen af efterforskningen – politikommissær Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi – til B.T.

Ifølge politikommissæren tyder det ikke på, at knivstikkerierne har været et bandeopgør, men han kunne ikke udtale sig om, hvorvidt politiet har en idé om årsagen til det blodige opgør eller om der har været tale om et aftalt møde mellem parterne.

»Vi er nødt til at efterprøve en masse forskellige teorier, så det tør jeg ikke lægge mig fast på,« lød det fra efterforskningslederen.