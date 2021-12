Mens der ikke er længe til nytårsaften, så er der alligevel nogen der tager forskud på glæderne.

En gruppe unge maskerede drenge har onsdag aften skudt med fyrværkeri efter forbipasserende omkring Nørrebro Station.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

En af dem som er blevet skudt efter er Andreas, som skulle hente sin kæreste i bil.

»Vi kører lidt rundt ude i kvarteret, efter jeg har samlet hende op også møder vi de her, drenge og de skyder efter os i bilen. Man kan se i videoen, at jeg kun med nød og næppe får lukket vinduet i tide, da vi bliver ramt.«

Dette er Andreas's bildør efter den blev ramt Foto: presse-fotos.dk Vis mere Dette er Andreas's bildør efter den blev ramt Foto: presse-fotos.dk

»Det kunne have gået grueligt galt. De skyder også efter forbipasserende mennesker, som bare går. For der var også mennesker, der begyndte at råbe efter dem, og der var et par piger, der blev nødt til at flygte fra stedet på grund af, at de også blev beskudt,« lyder det yderligere.

Andreas fortæller, at der er tale om en gruppe på fem seks unge drenge med maskering, som har skudt fyrværkeri omkring Nørrebro Station.

Andreas får optaget en video og kører væk, og kort efter kører han ind til siden og kan efterfølgende se, at bilen har fået en skade af fyrværkeriet.

Københavns Politi fik deres første anmeldelse om sagen klokken 19.30. Her sendte de straks en patrulje ind i området.

»Vi er der nede i øjeblikket med en patrulje. Men vi har ikke pågrebet nogen endnu. Vi tager det dog alvorligt,« lyder det fra vagtchef Henrik Sveistrup.