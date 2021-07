Maria Hindeborg er for mindre end 30 minutter siden blevet ramt af en stor sten, da hun var på vej fra Ystad til København.

Men da hun kontaktede politiet i Sverige lød meldingen, at de ikke ville rykke ud og at de kunne køre videre, hvis de var okay, fortæller hun til B.T.

»Hun lød ikke synderligt imponeret i telefonen. Hun spurgte ikke engang om, hvor vi var henne, selvom jeg var kørt ind til siden,« siger Maria Hindeborg.

Hun havde netop ringet til politiet, da hun dagen før havde hørt svensk politi sige, at det var, hvad man skulle gøre, hvis man blev ramt af de stenkast, der har plaget strækningen mellem Ystad og København i flere uger.

»Vi holdt ind til siden 50-100 meter, efter det skete. Vi er okay, jeg er bare rystet over, at politiet ikke har tænkt sig at gøre noget,« siger hun.

Torsdag fortalte politikommissær hos det svenske politi Ewa-Gun Westford til B.T., at det var vigtigt, at danskerene kontakter politiet hurtigst muligt, hvis de bliver ramt af et stenkast.

»Vi kan ikke nå ud og undersøge området for eventuelle gerningsmænd, hvis der går for lang tid, så man skal kontakte os umiddelbart efter, det er sket,« sagde hun.

B.T. har talt med svensk politi, der lige nu er ved at undersøge sagen.

Opdateres …