Tre timer i solen resulterede i et besøg på skadestuen for 39-årige Håkon Smeby fra Norge.

Det skriver den norske avis Dagbladet.

Han er lige nu på tur rundt i Norge i forbindelse med en fundraising-kampagne.

Torsdag i sidste uge besluttede han sig for at tage et stop ved en fjord nær Bergen for at fiske lidt. Vejret var så godt, at Håkon Smeby smed trøjen. I 3 timer hyggede han sig ved fjorden med solen bagende ned.

Efter fisketuren havde han en aftale med en ven om at overnatte hos ham i Bergen.

Ved ankomst hos vennen begyndte en kløen og snurren i huden at ramme Håkon Smeby. Han tænkte, at det ikke var så alvorligt.

»Jeg købte Aloe vera og aftersun, som jeg smurte på mig, men kløen forsvandt ikke. Det var der vi fandt ud af, at jeg var nødt til at gå på skadestuen,« siger Smeby til den norske avis.

På skadestuen i Bergen blev han henvist til forbrændingsafdelingen.

Her kunne lægen konkludere, at Smeby havde pådraget sig en førstegangs- eller andengangsforbrænding. Desuden kunne lægen se, at Smeby havde glemt at anvende solcreme. Det var Smeby ikke for fin til at bekræfte.

På trods af den lidt uheldige episode, har han ikke i sinde at stoppe sin tur rundt i landet. Indtil videre har han samlet 40.000 norske kroner ind.

Pengene skal gå til til en operation til en norsk kvinde, der har været ramt af syv hjernesvulster.