Københavns Politi var massivt til stede på Nørrebrogade. Det skyldes, at politiet 16.46 modtog en anmeldelse om, at en person var blevet stukket ned.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix til B.T.

»Vi har fundet en mand derude, der er blevet stukket med et eller andet. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om der er tale om et knivstik.«

Manden var bevidsthed, da politiet ankom til stedet.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Han blev sendt på hospitalet med det samme. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om hans tilstand, men vi kunne umiddelbart snakke med ham på stedet,« siger Henrik Brix.

Den sårede mand blev fundet omkring Nørrebrogade 63, men politiet formoder, at han er faldet omkring denne adresse, men omstændighederne i sagen gør, at politiet leder efter et andet gerningssted.

Manden var ikke i stand til at give et signalement af gerningsmanden eller eventuelle gerningsmænd.

På nuværende tidspunkt kan politiet ikke sige andet end offeret, end han er en mand.

Politiet havde tidligere afspærret et område på Nørrebro omkring Nørrebrogade, men politiet er nu færdige med deres arbejde på stedet.

B.T. følger sagen.