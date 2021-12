En 33-årig mand indtager onsdag formiddag en plads midt i Dommervagten ved Retten på Frederiksberg.

Her bliver han nemlig fremstillet i grundlovsforhør. Sigtet for at stå bag et knivstikkeri i en lejlighed på Nørrebro.

Knivstikkeriet fik mandag eftermiddag Københavns Politi til at rykke talstærkt ud til Nørrebrogade, hvor en 36-årig mand blev fundet blødende, men ved bevidsthed.

Han blev straks herefter kørt på hospitalet, og meldingen er onsdag, at han er udenfor livsfare.

I forbindelse med efterforskningen afspærrede politiet et større område omkring Nørrebrogade.

Den sårede mand blev fundet omkring Nørrebrogade 63, men politiet formodede allerede mandag, at selve overfaldet var foregået andetsteds. Det har siden vist sig, at en lejlighed dannede rammerne for knivstikkeriet.

Ifølge politiet er den sigtede og ofret bekendte.

