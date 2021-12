Alkohol er højst sandsynligt grunden til at politi og redning onsdag aften måtte en tur til Tommerup lidt uden for Odense.

Her var en mand kørt af vejen og frontalt ind i et træ.

Det var en forbipasserende bilist, der 20.15 adviserede politiet om bilisten, der sad fastklemt imellem træerne.

»Vi kommer hurtigt frem sammen med en ambulance og manden bliver frigjort relativt let,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Milan Seyfabad.

Vagtchefen oplyser, at der ikke er sket nogen personskade ved uheldet, men kun materiel skade.

»Dog får vi mistanke om, at manden er spirituspåvirket og anholder ham og tager ham med på stationen, hvor han nu får taget en blodprøve,« fortæller vagtchefen.

Han kan ikke oplyse nærmere om, hvad der sker med manden, men han fortæller, at langt de fleste spiritusbilister slipper for at sove rusen ud hos politiet.

Som udgangspunkt får bilister ved spirituskørsel en bøde svarende til deres netto månedsindkomst gange med promillen, oplyser vagtchefen.