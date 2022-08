Lyt til artiklen

Han er blevet døbt 'Latexmanden' og har i årevis skabt utryghed i flere nordsjællandske skove.

Historien fortæller om en mand med et ganske bizart udseende og en adfærd, der bedst kan beskrives som yderst aparte.

Ofte er han iklædt mørkt latextøj og maske. Nogle gange har han blottet sig, men ofte ligger han stille i skovbunden, bundet på hænder og fødder.



Selvom der længe har været stille omkring den sagnomspundne Latexmand, tyder det på, at han muligvis er på spil igen.

Har du oplysninger om 'Latexmanden'? Så tip os! Send mail til anmb@bt.dk

»Jeg kommer tit i skoven. Men lige nu synes jeg ikke, det er særlig rart,« siger Eva Hvalsøe Nielsen.

Fredag eftermiddag i sidste uge var hun ude at lufte sin labrador i Store Dyrehave ved Hillerød.

Skovens smukke og fredelige idyl blev dog pludselig afbrudt.

»På et tidspunkt lægger min hund sig ned på stien og vil ikke gå videre. Den var urolig,« fortæller Eva Hvalsøe Nielsen til B.T.

Arkivfoto af naturfotogtafer og en hundelufter i Store Dyrehave. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Arkivfoto af naturfotogtafer og en hundelufter i Store Dyrehave. Foto: Niels Christian Vilmann

Da hun efterfølgende kiggede op, fik hun øje på en mystisk mand siddende i skovskiderstilling på en skråning ved nogle små grantræer.

Han var iført sort tøj, bar en gummimaske forestillende et dødningehoved, og hans arme og ben var bundet med læderbælter, fortæller Eva Hvalsøe Nielsen til B.T.

»Jeg blev meget forskrækket. Han sad og vred sig, som om han prøvede at gøre sig fri af de her bælter, han var bundet med,« siger hun.

Eva Hvalsøe Nielsen fik kort øjenkontakt med manden. Hun forsøgte dog at ignorere ham.

»Da jeg gik forbi ham, råbte han efter mig: 'Der blev du godt nok rød i hovedet',« siger hun.

Det gibbede i hende ved tanken om, hvad manden måske kunne finde på at gøre.

»Jeg var bange, men prøvede at lade, som om jeg ikke var det. Jeg vidste ikke, om han ville løbe efter mig. Jeg har ikke lyst til at blive voldtaget i en skov,« siger Eva Hvalsøe Nielsen.

Med adrenalinen pumpende løs i kroppen skyndte hun sig at gå videre med sin hund hivende efter sig.

Til sin store lettelse konstaterede hun, at manden ikke fulgte efter hende.

Efter Eva Hvalsøe Nielsen var kommet og havde fortalt sin mand, hvad der var hændt i skoven, delte hun et opslag i den lokale Facebook-gruppe 'Hillerød skal være en hyggelig by'.

»Jeg vil gerne gøre andre opmærksom på manden. Man er jo ikke vant til at se sådanne typer i skoven. Mange kvinder motionerer derude, og der kommer også børn,« siger Eva Hvalsøe Nielsen.

Flere af Facebook-gruppens medlemmer syntes da også at mene, at beskrivelsen af manden lød bekendt, og at han muligvis er identisk med en mand, der tidligere har huseret i flere nordsjællandske skove og går under tilnavnet 'Latexmanden'.

Også Nordsjællands Politi er godt bekendt med manden og har tidligere været ude at sige, at han udviser en utryghedsskabende adfærd.

Fra december 2019 og to år frem modtog Nordsjællands Politi ifølge Berlingske 17 henvendelser fra borgere, som var stødt på manden i Tisvilde Hegn – en af Danmarks største skove.

Blandt andet spottede en kvinde manden ad to omgange i august 2020. Han lå iført blåt latex i skoven ved Tisvilde Strandkiosk.

Kriminalpsykolog Charlotte Kappel har tidligere udtalt til Berlingske, at gerningspersoner som 'Latexmanden' ofte har haft en svær opvækst, der er fulgt med dem i voksenlivet.

Baseret på forskningen er hun dog ret overbevist om, at man ikke skal være nervøs for, at manden kan gå længere end blot at vise sig frem i latextøjet.



»Jeg tror faktisk, at hans adfærd har meget lidt med sex at gøre, men er en måde at erstatte sex. Men han har brug for at få den her opmærksomhed,« lyder det fra Charlotte Kappel.

Nordsjællands Politi har også førhen oplyst, at 'Latexmanden' ikke har opført sig faretruende over for forbipasserende, men at de ikke desto mindre gerne vil have en snak med ham.

Eva Hvalsøe Nielsen husker godt at have hørt 'Latexmanden' tidligere omtalt i medierne, men tænkte ikke over sammenfaldet, førend det begyndte at tikke ind med reaktioner på hendes Facebook-opslag.

Fredag aften indgav hun derfor en anmeldelse til Nordsjællands Politi.

»Da jeg snakkede med politiet, begyndte jeg at tude. Det beroligede mig, da de fortalte mig, at han ikke har gjort noget fysisk ved nogen og på den måde er harmløs. Men det kunne jeg jo ikke vide. Selvom det, han gør, måske ikke er kriminelt, så gjorde han mig bange.«

B.T. har været i kontakt med Nordsjællands Politi, som bekræfter at have modtaget Eva Hvalsøe Nielsens anmeldelse.

Politiet har dog ikke mulighed for at kommentere sagen yderligere for nuværende.