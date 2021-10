Latexmanden – som sn.dk har døbt ham – er tilbage i skoven i Tisvilde. Denne gang set i skovbunden og bundet med et reb.

Det oplyser Nordsjællands Politi til mediet.

Mandag 12.24 slog en kvinde alarm og fortalte til politiet, at hun havde set en mand iført latextøj i Tisvilde Hegn kort tid inden sin anmeldelse.

Ifølge kvindens oplysninger sad han stille og rolig i skoven bundet med et reb.

Selvom Latexmanden ikke har opført sig faretruende overfor forbipasserende, så vil politiet alligevel gerne have en snak med ham.

»En snak om, at han skræmmer nogle mennesker – og det skal man ikke gøre. Det skaber en unødig frygt, og det er forkert at gøre,« har det tidligere lydt fra politikommissær Morten Riisager-Pedersen.

Latexmanden har været en del af samtaleemnet i lokalsamfundet siden julen 2019. Sidenhen er han blevet spottet 15 gange fordelt over otte dage.

I nogen tilfælde har manden blottet sig, og det er sket flere gange, at manden har ligget i skovbunden tilsyneladende bundet, men han er så løbet sin vej, når skovgæster kom tæt på.

Sidste gang Latexmanden blev spottet var tilbage i august i år.

Her blev manden spottet to gange af en kvinde, hvor hun fortalte, at hun et kvarter tidligere havde set en mand iført blåt latex ligge i skoven ved Tisvilde Strandkiosk.

Senere på måneden spottede en cyklist manden, og han stoppede op ved den såkaldte Latexmanden. Det fik dog manden til at springe op og løbe sin vej.

Der er ifølge politiet muligvis tale om den samme mand, som samme dag blev set gående i Tisvilde Hegn ved Skovkærsvej og Nordhusvænget. Her lød signalementet dog på, at manden var iklædt en lang oilskinsfrakke.

Selvom Latexmandens påklædning varierer, går en tætsiddende dragt, en oilskin/blank jakke og en sydvesthat igen.

Hvis man ser manden, opfordrer politiet til, at man ignorerer ham og derefter ringer 114.