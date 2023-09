Der lå en papæske fra et Happy Meal fra McDonald's i forruden på den sølvgrå Volvo.

Og politiets teknikere ledte i skæret fra kraftige projektører minutiøst efter projektiler og andre spor efter morderne.

Sådan kunne naboerne på parkeringspladsen ved Brøndby Nordvej 141 i novembermørket sidste år på nærmeste hold betragte gerningsstedet efter det, som politiet betragter som en kynisk likvidering.

En 27-årig mand blev dræbt på stedet, da han for øjnene af sin treårige søn blev passet op ved sin bil og dræbt af pistolskud.

Nu er en anden 27-årig mand blevet tiltalt for drabet, som ifølge anklageskriftet havde baggrund i en konflikt mellem medlemmer af Satudarah og Loyal to Familia.

Den tiltalte nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer – advokat Anders Schønnemann.

I ledtog med gerningsmænd

Umiddelbart efter nedskydningen fortalte øjenvidner til B.T., at de havde kunnet høre omkring seks skud, der kom prompte efter hinanden.

Ifølge anklageskriftet mod den 27-årige mand var han i ledtog med mindst to foreløbig uidentificerede medgerningsmænd, som stod for selve nedskydningen på parkeringspladsen i Brøndby.

Efter politiets opfattelse var den 27-årige med til omhyggeligt at planlægge likvideringen som led i sin tilknytning til rockergruppen Satudarah, der i dag har taget navneforandring til Comanches.

Blandt andet kørte han ifølge tiltalen fem-seks dage før nedskydningen en stjålen Skoda Octavia fra Tingbjerg til et ukendt sted på den københavnske vestegn. Bilen var allerede blevet stjålet mere end to måneder før drabet.

På Vestegnen overlod han efter politiets opfattelse den stjålne bil til de to ukendte medgerningsmænd, som stod for selve nedskydningen på parkeringspladsen på Brøndby Nordvej.

Imens kørte han ifølge anklageskriftet en anden flugtbil til den nærliggende villavej Flintelunden ved Ulsøparken.

Samlede drabsmænd op

Her samlede han få minutter efter likvideringen de to medgerningsmænd op, som efter flugten fra gerningsstedet havde brændt den stjålne Skoda Octavia af på Midlergårdsvej Brøndby og derpå løb hen til den 27-årige i den anden flugtbil.

Den 27-årige mand er udover manddrab, ildspåsættelse og ulovlig våbenbesiddelse på et offentligt sted også tiltalt efter straffelovens særlige bandeparagraf 81a, der kan fordoble den normale straf.

Derfor vil han meget nemt kunne risikere fængsel på livstid, hvis han kendes skyldig i at have været med til at begå et bandedrab.

Da han blev anholdt en uge efter mordet i Brøndby, fandt politiet på hans bopæl i Hvidovre en gas- og signalpistol, der var ladt med otte stk. løsskudsammunition, en strømpistol udformet som en lommelygte samt et slagvåben i form af en teleskopstav.

Dræbt på mærkedag

Som B.T. tidligere har kunnet fastslå, var det bemærkelsesværdigt, at den kyniske likvidering 17. november sidste år i Brøndby fandt sted præcis på toårsdagen for et brutalt dobbeltdrab i Kalundborg.

Her blev tre mænd i november 2020 lokket i baghold ved Meny på Nørre Allé i Kalundborg og beskudt med tre forskellige våben. To af mændene på 21 og 24 år mistede livet, mens en tredje på 20 år mirakuløst overlevede.

De dømte havde ifølge politiet tilknytning til den nu forbudte bande Loyal to Familia, og ifølge B.T.s oplysninger havde den dræbte fra likvideringen på parkeringspladsen i Brøndby også kortvarigt været sigtet for dobbeltdrabet i Kalundborg.

Påtalen mod ham blev dog opgivet.

Den treårige søn overværede på tætteste hold, at hans far blev likvideret med en byge af pistolskud 17. november sidste år på en parkeringsplads i Brøndby.

Skyderiet i Kalundborg var kulminationen på en konflikt mellem Loyal to Familia og den såkaldte Sydkystgruppe.

LTF'er kidnappet

Den begyndte, da et medlem af LTF 30. oktober samme år – altså i 2020 – blev kidnappet og mishandlet. Ifølge B.T.s oplysninger var skyderiet i Kalundborg en såkaldt 'bytter' for den episode.

Flere af medlemmerne fra den såkaldte Sydkystgruppe blev sidenhen del af Satudarah.

Ifølge B.T.s oplysninger havde den dræbte fra parkeringspladsen i Brøndby tidligere haft tilknytning til LTF's afdeling i Avedøre. Samme afdeling, som flere af de dømte i sagen om dobbeltdrabet fra Kalundborg tilhørte, men kilder fortæller til B.T., at han havde forladt bandemiljøet inden sin død.

Nævningesagen mod den 27-årige er endnu ikke berammet.

Udover en frihedsstraf vil anklagemyndigheden også forlange ham udvist af Danmark for bestandigt.

