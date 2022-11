Lyt til artiklen

»De omkring seks skud kom prompte efter hinanden. Ikke som med et maskingevær, men som en, der bare skød hele pistolen af med det samme.«

Naboerne i etagehusene på Brøndby Nord Vej blev straks alarmeret, da en yngre mand torsdag eftermiddag ved 14.30-tiden blev skudt på en parkeringsplads ud for nr. 143.

Nogle af beboerne havde med det samme en mistanke om, at der kunne være tale om endnu et skyderi i området, som tidligere har været plaget af blodige skudepisoder. Men andre var i begyndelsen i tvivl.

»Jeg troede faktisk først ikke, at det var skud. Det lød anderledes end de andre gange, og det jo var midt på dagen,« fortæller en af beboerne til B.T. om skyderiet.

Det stod først klart for hende, at der havde været tale om et skyderi, da hun nogle minutter senere hørte sirenerne.

En 71-årig kvinde i en anden lejlighed fik dog hurtigt bekræftet sin umiddelbare mistanke, da hun fra sin stue også hørte en serie skud lige efter hinanden.

»Jeg rejste mig med det samme for at se ud af vinduet. Der lå et menneske i sort på jorden nogle opgange væk på parkeringspladsen foran skraldecontaineren. Og samtidig kørte en mørkegrå bil ad helvede til hurtigt væk i retning mod Brøndby Nord Vej,« fortæller øjenvidnet.

»Jeg sagde med det samme til mig selv, at jeg lige skulle kigge efter nummerpladen, men det kunne jeg simpelthen ikke nå. Jeg kunne heller ikke se, hvor mange der var i bilen,« tilføjer hun.

En talstærk politistyrke afspærrede efter skyderiet flere områder omkring gerningsstedet og ledte efter spor - blandt andet med hunde. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En talstærk politistyrke afspærrede efter skyderiet flere områder omkring gerningsstedet og ledte efter spor - blandt andet med hunde. Foto: Presse-fotos.dk

Meget kort efter kom to af bebyggelsens gårdmænd til gerningsstedet, hvor de ifølge øjenvidnet straks begyndte at give hjertemassage.

»Det var så fint af dem, og de blev ved i mange minutter, indtil politiet kom frem. Bagefter kom ambulancelægen, og først efter lang tid kom også selve ambulancen. Den kørte ikke så længe efter afsted med politieskorte,« beretter øjenvidnet.

På et tidspunkt så kvinden fra sin lejlighed også, at politifolkene hentede et lille barn på to-tre år med mørkt hår fra forsædet i en parkeret personbil i nærheden. Den sølvgrå bil stod efterfølgende i længere tid med den ene dør åben og ifølge øjenvidner lå der en del tøjstykker på jorden i nærheden.

Hvilken rolle den eventuelt kan have haft i forhold til skyderiet står endnu hen i det uvisse.

Vestegnens Politi har i timerne efter skyderiet endnu ikke meldt ud, hvor alvorlige skader offeret har pådraget sig. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Vestegnens Politi har i timerne efter skyderiet endnu ikke meldt ud, hvor alvorlige skader offeret har pådraget sig. Foto: Presse-fotos.dk

Københavns Vestegns Politi har torsdag eftermiddag foreløbig kun bekræftet, at man er talstærkt til stede i området ved Brøndby Nord Vej for at undersøge en skudepisode. Der er dog endnu ikke meldt noget ud om skudofferets tilstand.