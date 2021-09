En kvinde i 30'erne er mandag i denne uge blevet idømt 40 dages betinget fængsel for to kommentarer skrevet på Facebook i ren ophidselse.

Kommentarspor på Facebook flyder over med had, trusler og negative kommentarer, men det er sjældent, det får nogen konsekvenser. Men mandag faldt der dom i en usædvanlig sag om en kommentar, en 37-årig kvinde skrev sidste år i ren vrede, oplyser ankalger Lisbeth Weiss fra Østjyllands Politi.

Den 37-årige kvinde reagerede, da hun så et billede af Rasmus Paludan, som fotografen Per Øxenholt delte på sin Facebookside.

Her skrev kvinden som kommentar:

'Er der ikke snart nogen, der kan ramme ham med en kugle?'

Og hun skrev også:

'Derfor ville det være nemmere, hvis han blev ramt af skud. Det trods alt ikke et lille beløb, Danmark bruger på ham,' skrev kvinden på Per Øxenholts Facebookside.

Det fik fotografen til at reagere og melde kommentarerne til Østjyllands Politi, fortæller han.

»Hvis hun gør alvor af truslerne, og jeg ikke har reageret, vil jeg selvfølgelig have det skidt med det,« siger han.

Kvinden erkendte i retten, at hun havde skrevet kommentarerne, men at det skete i ren og skær vrede. Det skulle ikke ses som et reelt ønske om, at nogen skød Rasmus Paludan.

Retten valgte dog at følge anklagerens påstand om 40 dages betinget fængsel, fortæller anklager Lisbeth Weiss.

»Det har aldrig været hendes hensigt, men det var en frustration, der kom ud på Facebook,« siger hun til B.T. i Aarhus.

Hun fortæller, at den slags sager sjældent når i retten.

»Det kræver, at vi opdager det, og i det her tilfælde er det Per Øxenholt, der anmelder det, og det er den måde, vi opdager det på.«

»Det bliver ikke anmeldt ret ofte, og politiet sidder ikke i de her kommentarspor af egen drift.«

B.T. har været i kontakt med kvinden, der ikke ønsker at medvirke i en artikel.