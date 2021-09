17 personer blev onsdag morgen sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Det gjorde de, efter de have blokeret indgangen til en virksomhed på Aarhus Havn.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 05.21 onsdag morgen, og der blev sendt en patrulje til stedet.

Demonstranterne hang fra en silo, andre hang i nogle udhæng og resten havde blokeret vejen til virksomheden, hvilket betød, at de lastbiler, der skulle hente og aflevere materialer på stedert, ikke kunne komme ind.

Politiet indledte herefter en dialog med både demonstranter og virksomheden for at finde en løsning.

Ved 9-tiden opløste størstedelen af demonstranterne selv demonstrationen.

Demonstranterne bestod af fire danske statsborgere og 13 udenlandske. De udenlandske blev anholdt og bragt til politigården med henblik på registrering og afhøring. Alle demonstranter modtog herefter alle en bøde på 1500 kroner.

Onsdag formiddag er der dog fortsat syv demonstranter tilbage ved en silo tilhørende en anden virksomhed på havnen. Heriblandt tre personer, der hænger på siden af siloen. Der arbejdes på at få dem ned, hvorefter de kan se frem til en sigtelse for husfredskrænkelse.

Alt forløb i god ro og orden, oplyser politiet.

Greenpeace skriver i en pressemeddelelse, at de demonstrerer mod Danish Crowns greenwashing af klimaskadeligt kød, de mener, har et medansvar for rydning og afbrænding af Sydamerikas skov