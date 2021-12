Tre blodige skyderier på tre dage. Og to dræbte og tre sårede ofre, hvoraf det ene fortsat er i yderst kritisk tilstand.

Sådan ser de alarmerende kendsgerninger ud, efter at en brutal magtkamp i bandemiljøet i Storkøbenhavn er brudt ud i lys lue.

Allerede for et par uger siden kunne B.T. fortælle, at Rigspolitiet i et såkaldt konfliktnotat udtrykkeligt vurderede, at banderne Satudarah og NNV (Nørrebro-Nordvest) bekrigede hinanden med »skydevåben eller våben eller eksplosivstoffer«.

Derfor blev der indført visitationszoner, men straks da zonerne forleden blev ophævet, begyndte skyderierne igen.

Ifølge Khalid Alsubeihi, der siden 1999 har arbejdet som frivillig i gademiljøet på Nørrebro, er der tale om en regulær kamp om kriminelle territorier.

»Efter at LTF (Loyal to Familia, red.) for nylig blev forbudt og svækket, prøver andre grupperinger at overtage magten og hashmarkedet. Særligt Satudarah er meget aktive for at udvide deres territorium,« lød det mandag morgen fra Khalid Alsubeihi til programmet 'Reporterne' på Radio Loud.

»Man vil gerne markere, at man nu er stærkere end de andre, og som en ny tendens går det ud over tilfældige mennesker, der bare opholder sig i det område, som nogen gerne vil ramme,« tiføjede han.

Det skete senest lørdag aften, hvor en 39-årig mand kort efter klokken 21.30 blev ramt i hoved-hals-regionen et af skud på vandpibebaren Café Laylinas på Åboulevarden i skellet mellem Nørrebro og Frederiksberg.

En yngre mand i midten af 20erne blev torsdag dræbt af mindst ét skud i ryggen fra en Glock-pistol på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade. Foto: Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En yngre mand i midten af 20erne blev torsdag dræbt af mindst ét skud i ryggen fra en Glock-pistol på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade. Foto: Foto: Presse-fotos.dk

Ifølge politiinspektør Rasmus Bernt Skovsgaard fra Københavns Politi er skudofferet ikke medlem af nogen bande.

»Vi ved, at han ikke har en direkte relation til en bande, men han har færdedes i miljøet omkring bander,« lød det fra politiinspektøren på et pressemøde søndag.

Kilder i miljøet omkring Blågårds Plads siger til B.T., at den 39-årige er vokset op omkring Blågårds Plads og derfor kender folk i området, men at han aldrig har været involveret i kriminalitet eller haft bandetilknytning.

Offeret arbejder ifølge B.T.s oplysninger som mekaniker og har opnået dansk statsborgerskab. Ifølge Khalid Al-Subeihi har den 39-årige igennem mange år arbejdet på at få unge væk fra banderne og ud i beskæftigelse.

»Han har arbejdet meget med kriminalitetsforebyggelse, med konfliktløsning og i træning af børn, hvor vi i mange år har forsøgt at få alle de her unge mennesker væk fra bandemiljøet og ind i træningslokalerne og så finde noget arbejde til dem. Han var meget aktiv,« fortæller Khalid Al-Subeihi til Radio Loud.

B.T. har bedt Københavns Kommune be- eller afkræfte oplysningen om, at offeret har arbejdet som gadeplansarbejder, men det har ikke været muligt, da politiet ikke har offentliggjort offerets identitet.

Tilstanden for det 39-årige skudoffer er ifølge politiet fortsat meget kritisk.

Der befandt sig fire-seks personer på vandpibecafeen, da der blev skudt, og umiddelbart efter løb den sortklædte gerningsmand mod centrum.

Politiet har offentliggjort dette foto af den formodede gerningsmand til skyderiet på vandpibecafeen på Åboulevarden, hvor en 39-årig mand og far til fire blev ramt af skud i hovedet, så han nu er i meget kritisk tilstand. Vis mere Politiet har offentliggjort dette foto af den formodede gerningsmand til skyderiet på vandpibecafeen på Åboulevarden, hvor en 39-årig mand og far til fire blev ramt af skud i hovedet, så han nu er i meget kritisk tilstand.

Her var den unge mand kortvarigt inde i en Netto, hvor han blev fanget på et overvågningskamera. På grund af et sort mundbind og en opslået hætte på jakken er det dog svært at se hans ansigt, men politiet har allerede fået flere mulige tips om hans identitet.

Hurtigere gik det med at anholde de formodede gerningsmænd efter skyderiet torsdag eftermiddag på Nørrebro.

Her blev en yngre mand i midten af 20erne ved 16.30-tiden dræbt af mindst ét skud i ryggen fra en Glock-pistol på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade. Offeret var ifølge politiet i forvejen kendt i bandesammenhæng.

Og kun 20 minutter senere kunne politiet anholde de to formodede gerningsmænd, da en ældre, mørkegrå Opel Astra blev stoppet i den nærliggende Fredensborggade. I bilen fandt politiet en skarpladt Glock-pistol isat to skarpe patroner.

De anholdte var en 18-årig dansker og en 21-årig svensker, der dagen efter blev varetægtsfængslet for drabet, selv om de nægtede sig skyldige.

Den unge dansker havde ifølge B.T.s oplysninger indtil for nylig en læreplads i et håndværkerfirma i Nordsjælland, men blev fyret på grund af misligholdelse af sin kontrakt.

Og den 21-årige svensker har ifølge domsudskrifter fra Sverige nær tilknytning til det svenske bandemiljø og er tidligere dømt for både ulovlig besiddelse af en skarpladt pistol samt et groft røveri mod en forretning.

Også ved skyderiet i Rødovre fredag formiddag, hvor tre personer blev ramt, er der forbindelser til Sverige.

Nørrebrogade i København blev afspærret umiddelbart efter skuddrabet torsdag eftermiddag. Foto: Foto: Marcus Mørk / Byrd Vis mere Nørrebrogade i København blev afspærret umiddelbart efter skuddrabet torsdag eftermiddag. Foto: Foto: Marcus Mørk / Byrd

Ejeren af den frisørsalon på Islevbrovej, hvor der fredag kort efter klokken 11 blev affyret tre-fire skud, har nemlig adresse i Malmø og gennem familiemedlemmer en relation til det svenske bandemiljø.

Blandt andet blev to fra den 28-årige frisørs nærmeste familie nævnt i forbindelse med en nylig retssag mod tunge figurer i det svenske bandemiljø, der blandt andet omhandlede drab.

Ved skyderiet i Rødovre blev en 15-årig dreng ramt i hånden, mens han var ved at blive klippet af en 17-årig, der var bulgarsk statsborger. Den 17-årige døde af sine skudlæsioner, mens den 28-årige ejer endte i kritisk tilstand efter at være blevet ramt.

I dag er hans tilstand stabil.

Ingen personer er foreløbig anholdt i sagen, men politiet mener, at to mænd stod bag skyderiet.