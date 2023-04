Der er mulighed for at finde vigtige dna-spor i den sølvgrå Hyundai i30, som politiet har beslaglagt i Slovakiet.

Det forklarer Bent Hytholm, der er pensioneret kriminaltekniker.

»Hvis det er den bil, er der sandsynlighed for, at det er bevaret,« siger Bent Hytholm.

B.T. har afsløret, at slovakisk politi har beslaglagt den mistænkte i Filippa-sagens gamle Hyundai i30 i Slovakiet. Politiet beslaglagde den hos en familie torsdag i sidste uge efter at have modtaget en anmodning fra dansk politi.

Bilen kan være interessant for dansk politi, fordi den 32-årige mistænkte i Filippa-sagen ejede den i samme periode, som Emilie Meng forsvandt.

I forbindelse med drabet på Emilie Meng efterlyste politiet netop en lys Hyundai i30, fordi den biltype eller en lignende bil blev set på overvågning ved Korsør Station den nat, hun forsvandt.

Politiet meddelte, at de ville i kontakt med føreren af bilen, og understregede samtidig, at det var uvist, om føreren havde noget at gøre med drabet.

Selv om det er snart syv år siden, Emilie Meng forsvandt, er bilen »åbenlyst« interessant at undersøge, siger den pensionerede kriminaltekniker.

»Køretøjet er utrolig interessant. Efterforskerne skal finde ud af, om de kan koble denne her mand til den anden sag (Emilie Meng-sagen, red.),« siger Bent Hytholm.

»De skal undersøge bilen for biologiske spor. Det kan være fingeraftryk eller dna i form af spyt eller blod,« fortsætter Bent Hytholm.

B.T. har tidligere afsløret, at den sigtede i Filippa-sagen ejede bilen fra foråret 2016, og indtil den blev totalskadet i foråret 2021.

Derefter blev den solgt til en dansk autoophugger, som solgte den videre til Slovakiet, hvor den blev repareret og købt af en familie.

Bent Hytholm forklarer, at dna kan overleve i flere år. Mulighederne for at finde relevant dna i bilen i dag er dog svækket af, at bilen har skiftet hænder gennem årene og har været totalskadet og repareret.

»Den er helt klart forringet. Det er der ingen tvivl om. Men chancen er der,« siger han.

Den 32-åriges forsvarsadvokat, Karina Skou, har på nuværende tidspunkt ingen kommentar til oplysningerne om bilen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi afviser at kommentere oplysningerne om den beslaglagte bil.

