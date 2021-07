Der er udbrudt en kraftig brand i en lejlighed i Slagelse på Ærøvej.

På billederne kan man se, at flammerne står ud af vinduet.

Politiet fik anmeldelsen 21.16 lørdag den 25. juli, men udover det kan de ikke give mange informationer på nuværende tidspunkt.

»Vi er fremme derude med brandvæsnet og en enkelt patrulje. Jeg kan sige, at der ikke er nogle tilskadekomne,« fortæller Ole Hald, der er vagtchef for Sydsjællands Politi til B.T.

Video og foto: Byrd/Nickla Fohlmann Vis mere Video og foto: Byrd/Nickla Fohlmann

Branden er opstået i køkkenet, og det er formentlig også brændt helt ned, da branden stadig er i fuld gang.

»Jeg tror ikke, der er nogen farer for, at det breder sig til de andre lejligheder. Brandvæsnet har det hele under kontrol, og så er det også en betonbygning,« fortæller vagtchefen.

Ole Hald kunne på nuværende tidspunkt ikke fortælle noget om, hvornår branden forventes slukket.

Han kom endvidere heller ikke med nogen advarsler til folk i området om røgforgiftning eller andet.