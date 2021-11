Nordjyllands Politi søger efter vidner i en sag, hvor en kat er blevet skudt.

Episoden blev anmeldt 29. oktober i Askildrup ved Skørping, da ejeren af katten kom hjem fra arbejde og fandt et hagl i kattens venstre forben.

»Det er et 4,5 mm luftgevær, der er blevet anvendt. Det kan vi ret nemt konstatere,« siger Henrik Taagaard, der er politiassistent ved Nordjyllands Politis dyrevelfærdssektion.

Luftgeværet, der har været anvendt, er ifølge Henrik Taagaard mage til de gevær, der bruges i for eksempel forlystelsesparker til at skyde efter objekter i bevægelse.

»Det er ikke et våben, der er lavet til at slå ihjel, men man kan være uheldig at blive ramt i øjet eller lignende,« siger Henrik Taagaard.

Katten er ikke kommet alvorligt til skade, og ifølge Henrik Taagaard har den ikke lidt overlast.

Præcist hvor episoden udspillede sig, ved politiet ikke.

»Vores teori er, at katten er gået ind på en andens ejendom og i den forbindelse er blevet skudt efter,« siger Henrik Taagaard.

Men selvom en kat bevæger sig ind på ens egen grund, er det ikke tilladt at skyde efter den – heller ikke med et luftgevær.

»Man må gerne fange katten og så udlevere den til ejeren, eller spule vand efter den, for at få den væk,« siger han.

»Hvis der er nogen, der har set nogen gå rundt med et luftgevær i området, eller ved, at der er en, der skyder efter katte, så vil vi gerne høre om det,« siger Henrik Taagaad.

Han vurderer, at straffen for forseelsen er en bøde og muligvis konfiskation af luftgeværet.