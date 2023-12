22 år og fem måneders fængsel.

Sådan lyder den samlet dom til tre mænd, der gennem de seneste seks måneder har siddet på anklagebænken i længerevarende retssag for en lang stribe alvorlige forbrydelser.

Sagen er den sidste retssag i striben af sager i den store kokainsag, der af politiet er døbt Operation Sixpence. Indtil i dag var der uddelt omkring 322 års fængsel – med dagens dom vil der samlet være idømt omkring 344 års fængsel.

Tidligt onsdag blev Rasmus Emil Petersen, Soheil Madadi og Lasse Fatzbinder Pihl kendt skyldige i stort set alle af sagens 11 forhold om narko, pistoler, sprængstoffer og kidnapninger.

Rasmus Emil Petersen, der har været et ledende medlem af banden Sydkystgruppen, og af B.T. omtalt som Lionbody, har fået en dom på 11 år og fem måneder års fængsel i en tillægsstraf til en tidligere dom fra 2022. Her fik han to år og syv måneders fængsel. Samlet løber det op i fængsel på 14 års fængsel.

Han er også den, der har trukket det største læs i sagens forhold, da han var tiltalt i alle sagens 11 forhold. Han blev dog frikendt for et af sagens i alt to forhold om såkaldte ydmygelsesvideoer.

Retten fandt det bevist, at det var Rasmus Emil Petersen, der havde en ledende rolle i narkosmugling og stod for at koordinere og videredistribuere 27 kilo kokain, der kom til landet med lastbiler og blandt andre steder aflastet i Ishøj.

Samtidig fandt de ikke hans forklaring om, at der var andre, der brugte kodenavnet Lionbody på krypteret tjenester – særligt når der blev skrevet om kriminelle handlinger, for troværdig.

De tre dømte er henholdsvis dømt for 27, 20 og 17 kilo kokain, som de indbyrdes stod for at for smuglet ind i Danmark og ud til misbrugere på gaden. Tusindvis af beskeder på krypterettjenester, hvor de tre skrev om handlerne, pris, leveringssted og kodeord blev fældende. Foto: Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere De tre dømte er henholdsvis dømt for 27, 20 og 17 kilo kokain, som de indbyrdes stod for at for smuglet ind i Danmark og ud til misbrugere på gaden. Tusindvis af beskeder på krypterettjenester, hvor de tre skrev om handlerne, pris, leveringssted og kodeord blev fældende. Foto: Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

Han blev også dømt for at have været i besiddelse af ni funktionsdygtige og skarpladte pistoler, en vis mængde C4 plastiksprængstof under Sydkystgruppens konflikt med Loyal to Familia, samt kidnapninger, røveri og vold.

Soheil Madadi, der er fuldgyldigt medlem af Hells Angels, er idømt 10 års fængsel for have haft en styrende rolle i kokainindsmulignen af 20 kilo kokain sammen med de to andre nu dømte mænd. Kokainleverancerne blev styret fra hans hacienda på den spanske solkyst i Marbella.

Udover fængselsstraffen blev han udvist af Danmark med et indrejse forbud på seks år.

Lasse Fatzbinder Pihl, der har været Rasmus Emil Petersens højre hånd, modtog sagens korteste straf på to års fængsel. Straffen er ligeledes en tillægsstraf, da han i 2020 blev idømt 10 års fængsel for besiddelse af en af de pistoler, der indgår i denne sag og en del af kokainen fra denne sag. Samlet er han nu idømt 12 års fængsel.

Han blev dømt for at have hentet kokainleverancerne og kørt dem rundt til købere i hovedstadsområdet. Samtidig fandt retten det også bevist, at han var med til at sælge to pistoler og spillede en afgørende i to forhold om kidnapninger.

De to anklagere fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) Ulrik Birk og Julie Solhøj mente, at de tre skulle være idømt 29 og et halvt års fængsel sammenlagt.

De tre forsvarsadvokater i den anden side af lokalet mente ikke overraskende, at det var en stramning af loven. De mente, at niveauet lå lidt lavere taget sagen i betragtning.

Dommen tyder på, at de tre juridiske dommere og seks nævninge har vægtet anklagemyndighedens argumenter tungest.

Politiets mest belastende beviser mod de tiltalte knytter sig til en lang række tekstbeskeder og billeder, som de sendte til hinanden i starten af 2020 mellem blandt andre profilernavne Lionbody, Streetpaco, Fanzyzoo, 4UJQQG og Pistolarne på de krypterede beskedtjenester EncroChat og Sky ECC.

Her troede de nu dømte narkohandlere, at de med dæknavne trygt kunne skrive til hinanden, når der skulle aftales køb og salg af narko.

De krypterede mobilnetværk blev brugt af organiserede kriminelle over hele verden, fordi det havde ry for at være sikret mod myndighedernes aflytning og overvågning.

Men omkring marts 2020 lykkedes det med fransk politi i spidsen at infiltrere og dekryptere de lukkede netværk. Det gav politiet adgang til samlet 120 millioner lyssky datatransaktioner – blandt andet vedrørende Operation Sixpence.

De tre nu skyldige mænd har ventet længe på at få sagen afsluttet. Egentlig skulle dommen være faldet i sensommeren, men dommeren blev sygemeldt og sagen udskudt.

Siden har der været store udfordringer med at få sagen gennemført, og de sidste retsdage er blevet afholdt på hverdagsaftener og weekender.

De tre dømte udbad sig alle betænkningstid i forhold til, om de vil anke dagens dom til landsretten.

Politiets efterforskning i Operation Sixpence startede i april 2020. De tiltalte blev anholdt i en koordineret aktion i september 2021.

Sagen fik sit navn, da en mand med en grå sixpence-kasket på hovedet satte sig i maj 2020 på en bænk foran en café i Kødbyen i København. Her skulle han mødes med ven.

Men de to mænd vidste ikke, at også politifolk med lange kameralinser i det skjulte overvågede mødet.

Hele det omfattende sagskompleks blev opkaldt efter hovedbeklædningen på den nu 49-årige mand, der efter politiets opfattelse var en af hovedmændene i den gigantiske narkosag, der nu har udløst over 344 års fængsel til narkokriminelle.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På Fersk Gerning', hvor vi har kigget nærmere på den 26-årige og hans relationer. Her, eller hvor du plejer at høre podcast.