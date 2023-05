Døren til retssal 20 går pludselig op.

Midt i lokalet sidder en mand og afgiver forklaring for et stort nævningeting. Retsbetjenten, der har åbnet døren, har kurs mod retsformanden.

I hånden blafrer en hvid seddel. Den bliver lagt foran dommeren.

»Det lader til, at vidnet er kommet alligevel,« siger retsformanden midt under afhøringen af en af de tre tiltalte.

Scenen udspiller sig i en slidt lagerbygning i Herfølge. Den er specielt indrettet som en ekstra retssal til Retten i Roskilde.

Her sidder tre mænd, heraf et fuldgyldigt medlem af Hells Angels, tiltalt i en større retssag om mange kilo kokain, otte pistoler, en større mængde C4 sprængstof og en kidnapning.

Det var planen, at en tidligere Hells Angels-rocker skulle afgive forklaring som det første. Men han er ikke til stede.

Anklager Ulrik Birk fortalte, at der var sket en fejl i kommunikationen med Kriminalforsorgen, der skulle have sendt den tidligere HAer til lagerbygningen i Herfølge. Han var ikke på vej, og det blev besluttet at udskyde afhøringen af manden til fredag.

Den nu dømte eksrocker havde base i den spanske solkyst i Marbella. Her har han erkendt, at han styrede to store narkohandler fra under kodenavnet Streetparco. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Den nu dømte eksrocker havde base i den spanske solkyst i Marbella. Her har han erkendt, at han styrede to store narkohandler fra under kodenavnet Streetparco. Foto: KAI PFAFFENBACH

Anklageren improviserer og fortsatte i stedet afhøringen af en af de tiltalte – ham der sidder i midten af lokalet, da alt bliver stoppet på grund af den hvide seddel.

Fra vidnesskranken fortæller den 25-årige, der er tiltalt for at have handlet med 27 kilo kokain, flere pistoler og været i besiddelse C4 sprængstof og frihedsberøvet en mand, at han efter sin fængsling har deltaget i et Exit-program for at komme ud af miljøet.

Det er politiets opfattelse, at han tidligere var en del af banden Sydkystgruppen, der lå i konflikt med LTF og Brothas. Af denne grund er han også tiltalt efter bandeparagrafferne, der kan fordoble straffen, hvis han bliver kendt skyldig.

Men den 25-årige nægter at have været en del af banden – han havde bare nogle venner, som han siger flere gange.

Han er desuden i familie med den mand, der skulle have afgivet forklaring tirsdag.

Men ved beskeden om at den tidligere HAer nu pludselig står i bygningen, bliver han afbrudt.

»Vi tager pause, så må I finde ud af, hvad vi skal nu,« lyder beskeden fra retsformanden til de to anklagere fra NSK (Nationalt enhed for Særlig Kriminalitet, red.) Ulrik Birk og Julie Solhøj.

Efter 20 minutter bliver en langhåret mand i sort træningstøj ført ind retssalen.

»Jeg kan forstå, at du hedder Mads Henrik Petersen, og at du skal vidne her i dag,« siger dommeren til manden.

»Det er mig,« lyder det roligt fra manden.

I april blev Mads Henrik Petersen idømt otte års fængsel. Han skulle have siddet ved siden af de tre mænd på anklagebænken, men han har tilstået sin rolle som mellemled i en kæde af narkohajer, der i foråret 2020 samlet stod bag indsmugling og handel med 13 kilo kokain til det danske marked.

Anklager Julie Solhøj tager nu ordet og spørger den langhårde mand, om det er korrekt, at han gemte sig bag navnet Streetparco på den krypterede chattjeneste EncroChat i månederne april og frem til maj 2020.

»Det kan godt passe,« fortæller han og stryger hænderne gennem det lange hår.

Indtil videre har de to anklagere forsøgt at kæde de tre tiltalte i retssagen sammen med navnene Lionbody og Fancyzoo. Men de tiltalte har delvist nægtet kendskab til EncroChat-profilerne, som politiet mener har stået for narkohandlerne.

»Årh det ved jeg ikke, det vil jeg ikke udtale mig om,« lyder det.

»Men ved du godt, hvem Lionbody er?« spørger anklageren igen.

»Det ved jeg godt, men jeg kan ikke sige det,« svarer eksrockeren.

»Du er godt klar over, at man som vidne skal tale sandt i retten, du skal fortælle det, hvis du ved det,« siger anklageren, inden retsformanden bryder ind i afhøringen.

Han minder også den langhårede mand om, at han skal tale sandt.

»Jamen så kan jeg ikke huske det,« siger Mads Henrik Petersen og smiler til anklageren.

Hun konkluderer, at hun vist ikke kommer videre med det spørgsmål.

I stedet viser hun nu en række chatbeskeder, der er sendt fra Streetparco til Lionbody under de kokainhandler, som Mads Henrik Petersen allerede har tilstået og fået otte års fængsel for.

Men han har meget svært ved at huske, hvem han har skrevet sammen med, selvom han har skrevet 'fætter' flere gange og købt kokain for over to millioner danske kroner.

»Jeg kan ikke huske det, hvis jeg skal sige noget, vil det være et rent gæt,« lyder svaret flere gange, når han bliver spurgt ind til detaljer omkring, hvorfor han skrev om specifikke beløb, leveringsadresser og aftaler om leveringen af kokainen, der kom med lastbil til Danmark i slutningen af april 2020.

Samtidig forklarer han, at han bare sendte nogle beskeder som mellemmand. Han satte folk i forbindelse med hinanden på Encrochat fra sin bopæl i den spanske badeby Marbella.

»En af de andre tiltalte (Navnet udeladt på grund af navneforbud, red.) har allerede forklaret, at det er ham, der gemmer sig bag navnet Lionbody nogle af de gange, hvor der er blevet handlet med kokain.«

»Han siger, at han hjalp dig med pengene i handlerne, da I kunne stole på hinanden – er du sikker på, at du ikke ved, hvem Lionbody er?« spørger anklager julie Solhøj insisterende.

»Jeg ved det virkelig ikke, det er ikke min opfattelse, at det er ham, der er Lionbody, det er en helt anden,« lyder svaret fra Mads Henrik Petersen.

Anklageren forsøger et par gange til, men det ender med, at eksrockeren gentager sig selv flere gange:

»Det kan jeg ikke huske.«

Hukommelsen bliver anderledes bedre, da det bliver advokat Kåre Pihlmanns tur til at stille spørgsmål.

Han er forsvarer for en af de tiltalte, der ifølge politiets opfattelse var med til at fungere som mellemmand fra Marbella.

Han har allerede fortalt i retten på retssagens første dag, at han er fuldgyldigt medlem af Hells Angels i Marbella og gode venner med Mads Henrik Petersen.

Sidstnævnte fortæller, at han var medlem af HA og boede i Marbella, da han bliver spurgt at Kåre Pihlmann om sit tilhørsforhold til rockerklubben.

Samtidig fortæller han, at han ikke længere er medlem af den berygtede motorcykelklub. Men han er gode venner med den tiltalte HAer, som han har kendt i flere år.

Herefter forklarer han, at de festede meget sammen i Marbella og besøgte hinanden ofte.

Sagen er en af forgreningerne i det enorme sagskompleks, som politiet har døbt Operation Sixpence.

Her er der tale om et af danmarkshistoriens største narkokomplekser. Sagerne har vist sig at have tråde til både bande- og rockermiljøet, ligesom også en række tidligere narkodømte igen er kommet grundigt i politiets søgelys.

Der er allerede udmålt over 100 års fængsel i en halv snes andre sager i komplekset.

Retssagen mod de tre mænd kører over 12 retsdage – B.T. følger sagen.

