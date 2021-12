Hovedstadens Beredskab måtte fredag eftermiddag rykke ud til en lejlighed på Toldskrivervej i København NV.

Her havde to personer nemlig kommet til at låse sig ude på deres altan.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab til B.T.

»Vi får en melding om, at to personer er gået ud på deres altan, hvorefter døren lukker i, så de bliver låst ude,« fortæller Frederik Ryber, operationschef ved Hovedstadens Beredskab.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Angiveligt har de haft mad i ovnen, og derfor blev beredskabet tilkaldt.

»Det bliver jo altid lidt akut med sådanne henvendelser, fordi sådan nogle situationer kan udvikle sig til brand,« fortæller Frederik Ryber.

Men beredskabet kom hurtigt til undsætning, og fik hjulpet de to personer ned med en stige, ligesom en låsesmed blev tilkaldt.

De to personer er kommet tilbage til deres lejlighed igen.