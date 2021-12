Ejeren af de to schæferlignende hunde, der torsdag angreb gymnasieelever på Tårnby Gymnasium, er nu sigtet.

Det oplyser Københavns Politi.

Den 40-årige hundeejer er sigtet for overtrædelse af hundeloven, men præcis, hvad vedkommende er sigtet for, kan politiet ikke oplyse om.

Der er heller ingen oplysninger om, hvordan hundene endte med at løbe ind på Tårnby Gymnasium.

Angrebet torsdag resulterede i, at fem elever blev bidt, før politiet blev tilkaldt. Her blev også en betjent bidt af den ene særligt aggressive hund.

Det fik Københavns Politi til at reagere.

»Kollegaen er ikke i stand til at holde hunden, hvorfor der ikke er andre muligheder end at forsøge at aflive den,« lød det torsdag fra politiinspektør hos Københavns Politi Rasmus Bernt Skovsgaard.

Hunden blev skudt, men en dyrlæge måtte senere aflive hunden, der ikke døde af skuddet.

I videoen øverst i artiklen fremgår det, hvordan den angribende hund har bidt sig fast i en elev på gymnasiet. Med hjælp fra omkringstående lykkes det pigen at vriste sig fri fra hundens bid.

Fredag er der gode meldinger om elevernes tilstand fra rektor på Tårnby Gymnasium, Mikkel Harder Sørensen.

»De har det efter omstændighederne godt,« siger han.

De fem elever, der blev bidt under angrebet, blev alle kørt på hospitalet til behandling. Men vendte kort tid efter tilbage til gymnasiet.

»Det vi gjorde i går, var at tilkalde en krisepsykolog til skolen, som et tilbud for elever og forældre, der havde brug for at bearbejde hændelsen,« siger Mikkel harder Sørensen.

Politiet efterforsker fortsat sagen.