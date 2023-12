'Nej, men helt seriøst. Lad os lige være realistiske engang. Det der foregår dernede, det er ikke helt fair, fordi der er stadig folk dernede. Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, der er ikke helt dumt.'

Ordene er fra influenceren Ahmad Elchabbi, også kendt som Ahmarni, som optog en video kort efter Hamas' terrorangreb i Israel 7. oktober. En optagelse, som han nu risikerer fængselsstraf for at have offentliggjort.

I samme video sagde han videre:

'Okay, sjov til side nu. Jeg kondolerer. Jeg kondolerer for alle de menneskeliv, der ikke er blevet taget endnu.'

Ahmad Elchabbi har under navnet Ahrmarni Production 68.000 følgere på Instagram. Videoerne blev bragt på Snapchat, hvor han på daværende tidspunkt havde 80.000 følgere. Ahmad Elchabbis Snapchat-konto er siden blevet suspenderet.

Ifølge Anklagemyndigheden gjorde Ahmad Elchaabi sig med den udtalelse skyldig i terrorbilligelse, og det er den 26-årige influencer nu tiltalt for.

Det viser anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Anklageskriftet viser, at det udelukkende er den video, hvor anklagemyndigheden mener, at Ahmad Elchaabi har forbrudt sig mod loven.

Han er tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 136 stk. 2, som lyder: Den, som uden derved at have forskyldt højere straf offentlig tilskynder til forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Det fremgår dog af anklageskriftet, at anklagemyndigheden vil gå efter en fængselsstraf, når sagen skal for retten ved Københavns Byret.

Forrige mandag kom det frem, at Københavns Politi havde rejst tiltale mod en mand for terrorbilligelse.

Senere samme dag bekræftede Ahmad Elchaabi selv på sine sociale medier, at der var tale om ham.

'Min første sponsorerede ferie (fængsel) nogensinde,' stod der på 26-årige Ahmad Elchaabis Instagram-profil.

B.T. beskrev videoen tilbage i oktober. Her vurderede forsvarsadvokat Rasmus Sølberg, at videoerne forbrød sig mod loven.

Til det svarede Ahmarni:

»Stik en finger i røven.«

Sagen er endnu ikke berammet.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Ahmad Elchaabi.