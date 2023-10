Det seneste døgn er influenceren Ahmarni blevet diskuteret massivt på de sociale medier, og nu er han ifølge B.T.s oplysninger blevet politianmeldt.

Årsagen er, at han kort efter Hamas' terrorangreb på Israel lagde to videoer op, hvor han blandt andet håner dræbte israelske festivalgæster.

I mandags beskrev B.T. videoerne, og siden har et utal af danskere - herunder flere politikere - på de sociale medier kaldt den populære influencer med palæstinensisk baggrund, der på tværs af platforme har tæt på 200.000 følgere, for »usympatisk« og »upassende«.

Med tiden er det dog også sandsynligt, at Ahmarni kan få et tredje og mere alvorlig mærkat på sig:

Kriminel.

Det er nemlig ulovligt og kan straffes med op til to års fængsel, hvis man kendes skyldig i såkaldt billigelse af terror, og B.T. har set dokumentation for, at influenceren nu er blevet politianmeldt af en borger.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg, der har 20 års erfaring med strafferet, og som har arbejdet med terrorsager i Haag, har for B.T. vurderet Ahmarnis video ud fra følgende spørgsmål:

Kan udtalelserne vurderes som værende strafbare i forhold til straffelovens paragraf 136, stk 2?

»Det er sådan, at man i denne type sager i grove træk skal kunne svare 'ja' til tre spørgsmål,« forklarer forsvarsadvokaten, der herunder besvarer dem en efter en:

1. Er det terror?

»Her er det åbenlyse svar 'ja'. Hamas er betegnet som en terrorgruppe, og influenceren henviser jo til de 250-260 mennesker, der blev dræbt ved musikfestivalen. En festival er intet militært mål, og der er tale om civile, som er blevet skudt,« siger forsvarsadvokaten.

2. Er det en offentlig udmelding?

»Det er strafbart, hvis du billiger terror offentligt, og her har influenceren lagt videoerne ud på en Snapchat-profil med 80.000 følgere, så den er klokkeklar,« siger han, og konkluderer:

»Der vil retten med sikkerhed komme frem til, at det er offentligt. Man har tidligere diskuteret det i andre sager, men der har det handlet om langt mindre antal følgere eller lukkede Facebook-grupper eksempelvis. Her er det helt tydeligt, at det er offentligt.«

3. Er det en billigelse?

»Til sidst vil man selvfølgelig spørge: Er der rent faktisk tale om en billigelse? Det er jo ikke sådan, at influenceren ordret siger: 'Jeg støtter Hamas' nedskydning af 250 civile mennesker på en musikfestival'. Man skal derfor i højere grad analysere hans udtalelser, og der vil jeg især mene, at sætningen 'men 250 stykker - det er ikke helt dumt' er en billigelse. Der siger han med andre ord, at det er positivt, når 250 civile israelere er døde i et terrorangreb.«

Derfor konkluderer Rasmus Sølberg slutteligt:

»Samlet selv vil jeg mene, at det ikke ser godt ud. Det er strafbart at billige terror, og her kan man sagtens vurdere, at det er tilfældet.«

De seneste uger har man især fra palæstinensisk side forsøgt at diskutere, hvorvidt der er tale om et terrorangreb, fordi terrororganisationen Hamas' offensiv sker på baggrund af en årelang konflikt og besættelse.

Og Rasmus Sølberg vurderer også, at det er dét argument, han selv ville fokusere på, hvis han var Ahmarnis forsvarsadvokat i en sag om influencerens udtalelser.

»Hvis jeg var hans forsvarsadvokat, ville jeg nok fokusere på spørgsmålet om, hvorvidt det er terror eller en frihedskamp. Set ud fra hans synsvinkel som palæstinenser er det jo en frihedskamp, som folket kæmper mod en besættelsesmagt, så det vil være mit fokus. Det vil dog være svært at få overbevist retten om,« slår Rasmus Sølberg fast.

B.T. har i tirsdag været i kontakt med en dansk mand, der har fremvist dokumentation for, at han har anmeldt Ahmarni til politiet for 'billigelse af terror', og at politiet har kvitteret for anmeldelsen. Manden har dog ikke ønsket at give et interview.

Ahmarni har tidligere afvist overfor B.T., at han bifalder drab på uskyldige civile.

B.T. har derfor foreholdt ham vurderingen fra forsvarsadvokaten om, at udtalelserne meget vel kan vurderes som strafbare.

Til det svarer influenceren:

»Stik en finger i røven.«