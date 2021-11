På Løkkevej i Odense blev en indbrudstyv taget på fersk gerning lørdag aften.

Indbrudstyven var nemlig brudt ind i et mindre rækkehus og var i fuld færd med at gennemrode skabe og skuffer i hjemmet, da personen blev opdaget af hjemmets beboer.

Forskrækket af oplevelsen tog indbrudstyven benene på nakken og stak hurtigt af fra stedet igen. Tyven nåede derfor ikke at stjæle noget.

»Vi modtog en anmeldelse klokken 19:47 om et indbrud i et hus på Løkkevej. Men beboeren i huset var hjemme under indbruddet og råbte derfor højt ad tyven,« fortæller Søren Frederiksen, der er vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, til B.T.

Men selvom beboeren altså opdagede tyven i færd med at gennemrode hele hjemmet for værdigenstande, så lykkedes det ikke at afgøre, præcis hvordan tyven så ud.

»Det lykkedes ikke at få et brugbart signalement af tyven, inden personen var forsvundet fra stedet igen,« siger Søren Frederiksen.

Tyven var kommet ind i huset ved først at bryde et vindue op for herefter at åbne terrassedøren.

Hvis man skulle have set noget mistænkeligt i området omkring Løkkevej lørdag aften, så kan man kontakte politiet på 114.