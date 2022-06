Lyt til artiklen

Angst. Tankemylder. Depression. Tanker om døden. Selvbebrejdelse, skam og skyldfølelse over at være blevet udsat for overgreb. Og over ikke at have sagt det højt.

Det er, hvad flere af de unge drenge, der er en del af hooligansagen, ifølge en psykolog har kæmpet med.

Sagen, hvor en 29-årig hooliganleder er tiltalt for utallige overgreb, vold og trusler, er ved at nå vejs ende.

Planen er, at der bliver afsagt dom 8. juni. Og torsdag kom anklagemyndigheden og forsvareren med deres afsluttende bemærkninger.

De fremførte, hvorfor de mener – eller ikke mener – den 29-årige Brøndby-hooligan har gjort sig skyldig i overgreb på 15 unge mænd og en kvinde.

Forinden blev der læst op fra de skrivelser, en psykolog har lavet efter samtaler med flere af de unge mænd.

I sine udtalelser beskriver psykologen igen og igen, hvordan hun mener, at de unge mænd viser tydelige tegn på, den 29-årige har udsat de unge mænd for grooming.

Altså, at han via manipulation har opbygget tillidsforhold til de unge mænd og på den måde har overbevist dem om at medvirke i seksuelle aktiviteter.

Den 29-årige hooligan har forklaret i retten, at han startede med komme i fanmiljøet omkring Brøndby IF allerede som tiårig.

Hooliganlederen nægter sig skyldig.

Han afviser kategorisk at skulle have begået overgreb. Men erkender, at han har haft en seksuel relation til nogle af sagens forurettede.

Ifølge ham var det frivilligt. Lysten var gensidig.

Den udlægning har dog ikke meget tilfælles med psykologens beskrivelser.

I flere af dem lyder det, at de påståede ofre udviser tydelige symptomer på at have været underlagt grooming gennem flere år. At være blevet udnyttet på sårbare tidspunkter. Noget, der har ført til såkaldte belastningsreaktioner hos dem.

Hos flere af de unge mistænker psykologen ptsd, ligesom hun beskriver, at de udviser tegn på angst og depression.

Flere af dem har overfor psykologen desuden beskrevet, at de gennem årene har udviklet hashmisbrug. Formentlig for at lindre den indre smerte fra de ikke kun fysiske, men også psykiske overgreb, som den 29-årige ifølge anklagemyndigheden udsatte dem for.

De unge mænd bebrejder desuden sig selv. Føler skyld over at være blevet udsat for overgreb, lyder det.

En følelse, der tærer i en sådan grad, at en af de unge mænd overfor psykologen har udtrykt bekymring for, om han nogensinde vil komme sig over de påståede overgreb.

Om han nogensinde vil få et godt liv igen.

Psykologens beskrivelser læner sig langt hen ad vejen op af vidneforklaringerne fra pårørende til sagens forurettede.

Flere af dem har fra vidneskranken fortalt, hvordan de unge har ændret sig til at være nogle helt andre mennesker.

Alle disse mennesker – de unge mænd – har dog afgivet forklaringer for lukkede døre. Det er derfor langt henad vejen uvist, hvad de selv har fortalt til retten.

I sin procedure konstaterede senioranklager Morten Frederiksen dog:

»Alt i deres liv har han taget fra dem.«

Står det til anklagemyndigheden, bør den 29-årige kendes skyldig i samtlige 51 forhold – og idømmes forvaring.

Forvaring er en af landets hårdeste straffe. Den er tidsubestemt og for de særligt farlige. Og den 29-årige er ifølge en mentalundersøgelse netop det.

Hooliganlederen afviser at have gjort noget forkert og går derfor efter at blive frikendt.