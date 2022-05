Gang på gang benægtede den voldtægtsanklagede hooliganleder, at han havde begået overgreb på de unge drenge.

På dag to i den store retssag mod hooliganlederen fra den københavnske vestegn var der igen et stort opbud i retten af Glostrup. Og igen var der ballade i retssalen.

Flere hooligans fra Brøndby IF havde indfundet sig på tilhørerrækkerne, der ligesom det skete tirsdag, rejste sig op og råbte skældsord efter deres tidligere kammerat fra miljøet, inden de forlod lokalet.

Men lige lidt virkede det til at påvirke den 29-årige tiltalte, der var endnu en gang klædt i en nystrøget skjorte, jakkesætsbukser og nybarberet.

For han fortsatte ufortrødent med at svare på senioranklager Morten Frederiksens spørgsmål til de i alt 47 forhold om grove voldtægter af mindreårige, voldtægter, vold, afpresning og frihedsberøvelse.

Og én forklaring gik igen.

»Nej, det har jeg ikke,« svarede den tiltalte, hver gang han blev spurgt til, om han havde udøvet vold mod ofrene og brugt vold til at at tvinge dem til seksuelle krænkelser.

I stedet lød forklaringen, at han kun havde slået ofrene, når de havde trænet kampsport sammen i forbindelse med træning i hooligangruppen, som de var en del af.

Den 29-årige hooligan har forklaret i retten, at han startede med komme i fanmiljøet omkring Brøndby IF allerede som tiårig.

Ifølge anklageskriftet skulle han have slået flere af ofrene gentagne gange med knytnæveslag i ansigtet, truet dem på livet, og et offer skulle have fået flere brud i ansigtet, efter et møde med den 29-årige.

Anderledes havde hooliganen to forklaringer klar, når det drejede sig om voldtægterne.

Enten var det en gensidigt seksuelt forhold, som de havde, ellers havde det aldrig fundet sted. Altså voldtægterne.

Med tre af ofrene skulle han have haft længerevarende seksuelle forhold ved siden af forholdet til en kvinde. Et af ofrene havde han eksperimenteret og udlevet seksuelle fantasier sammen med, lød hans forklaring.

Udtalelser, der står i skarp kontrast til den bunke af anmeldelser, som ofrene først turde stå frem med, da hooliganlederen blev fængslet i februar sidste år.

»Det var en relation, vi havde skabt til hinanden, der udviklede sig til det forhold, vi endte med at få,« har han forklaret i alt tre gange om de ofre, der altså anklager den tiltalte for voldtægt.

De mange forklaringer om gensidige seksuelle forhold fik igen og igen anklager Morten Frederiksen til at spørge den tiltalte, hvordan det kunne stemme overens med de mange politianmeldelser fra de unge drenge.

Her havde hooliganen kun en forklaring. Der skulle angiveligt være tale om et komplot.

De 14 drenge og en kvinde er alle af en rockergruppering med relation til hooliganmiljøet blevet overbevist til at gå til politiet og anmelde ham, lød forklaringen flere gange.

Alt sammen, fordi det kom frem, at den tiltalte ikke kun havde en kvindelige kæreste, men også flere mandlige elskere ved siden af, forklarede han.

Hooliganlederen forklarede allerede på førstedagen i retssagen, at han er biseksuel.

En ting der ikke harmonerer med livet i hooliganmiljøet, som han selv formulerede det. Derfor holdt han have holdt det skjult.

Den 29-årige nægter alle sagens forhold. Fredag fortsætter afhøringen af den tiltalte, inden det første vidne skal afgive forklaring sagen.