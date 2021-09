Brandfolk ilede til Hals, da der gik flammer i en del af en hestestald.

Onsdag morgen er Nordjyllands Beredskab rykket ud til en brand i en landejendom på Skovsgårdsvej.

Klokken 6.14 indløb der meldinger om sort røg fra hestestalden på den firlængede gård. Kort efter var seks brandfolk og to slukningskøretøjer fra Station Hals fremme på stedet.

Mandskabet kunne hurtigt konstatere, at der var opstået brand i et fyrrum inde i hestestalden. Mere præcist var motoren til fyret gået i flammer.

Der var ikke tale om en kæmpe brand, men som indsatsleder Bent Pedersen konstaterer, så »krævede det en brandmand at slukke den.«

Selve branden bredte sig aldrig til andet end fyrrummet, så der var kun røg at se inde i selve hestestalden.

Ejerne af gården er lige nu på ferie, så det var to kvinder, der har heste gående i staldene, som opdagede branden, da de tidligt onsdag morgen kom for at lukke dem ud.

»Der var en del morgendis på landet, så kvinderne var i tvivl om, hvorvidt der reelt set var tale om røg,« fortæller indsatslederen.

Heldgivis endte de efter lidt tids overvejelse med at ringe 1-1-2.

Kvinderne fik hurtigt alle fem heste ud af stalden, så ingen dyr eller mennesker kom til skade ved branden.

Til gengæld kan fyret ikke længere bruges, og fyrrummet er totalt røg- og sodskadet, fortæller indsatslederen.

Klokken 7.33 kunne Nordjyllands Beredskab melde, at branden i Hals er slukket, og at både køretøjer og brandfolk er returneret til stationen.