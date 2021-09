Tirsdag aften måtte Nordjyllands Politi rykke ud til en brand ved Hotel Scandic i Aalborg.

Hotellet kontaktede selv Nordjyllands Politi, fortæller vagtchef Jess Falberg.

»Vi fik besked om branden klokken 18.19, og vi var fremme kort tid efter, hvor vi kunne konstatere, at det var en unge pige, som havde sat en gryde over med noget fritureolie, men vi fik det under kontrol, før Beredskabet nåede frem,« fortæller han.

Ingen kom til skade, og derfor er der kun tale om materiel skade.

Branden kom hurtigt under kontrol, og den spredte sig ikke til resten af hotellet.

Den 19-årige hotelgæst slipper dog ikke for en bøde.

»Hun får en bøde for overtrædelse af beredskabsloven,« lyder det fra Jess Falberg.

Beredskabet kom dog også ud på hotellet for at sikre, at branden ikke havde spredt sig igennem ventilationsrøret, hvilket ikke var tilfældet, og derfor forlod de også relativt hurtigt stedet.