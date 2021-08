Hvem har set en slank og senet mand med sixpence, bakkenbarter og korte ankelstøvler?

Det spørger efterforskerne hos Midt- og Vestsjællands Politi nu om i jagten på gerningsmanden, der i sidste uge efter al sandsynlighed voldtog en hest om natten i stalden hos Holbæk Rideklub.

I en opdatering af signalementet tirsdag formiddag justerer politiet nu beskrivelsen af gerningsmanden en smule i forhold til de første meldinger.

Efter at have studeret de knivskarpe overvågningsbilleder fra stalden natten til tirsdag i sidste uge lyder signalementet af gerningsmanden nu sådan: en mand på 30-35 år, 160-170 cm høj, lys i huden og slank og senet af bygning. Hans hår var kortklippet med tydelige bakkenbarter, og han var iført skjorte, shorts og korte ankelstøvler i læder med elastikker i siden – såkaldte Jodhpurs.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi har de foreløbige efterlysninger i sagen allerede kastet flere tips af sig fra borgerne, som efterforskerne nu gennemgår systematisk.

»Politiet er meget glade for de mange tips fra borgerne, og vil stadig meget gerne høre fra vidner, som har oplysninger om den beskrevne mand, der kan være kendt i gadebilledet med sixpence, bakkenbarter og korte ankelstøvler,« lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi, der på nuværende tidspunkt ikke kan komme med yderligere detaljer om efterforskningen.

Politiet kan kontaktes på tlf. 114, hvis du har oplysninger i sagen.

Det seksuelle misbrug af hoppen Florica fandt sted natten til tirsdag 24. august. Og næste morgen kunne hestens ejer – Mette Stentoft – konstatere, at 15 år gamle Florica var hævet og rød i skeden, ligesom der også var små rifter omkring skedeåbningen.

Den ukendte gerningsmand forgreb sig på hesten Florica gennem halvanden time i Holbæk Rideklub, Foto: Privat Vis mere Den ukendte gerningsmand forgreb sig på hesten Florica gennem halvanden time i Holbæk Rideklub, Foto: Privat

»Jeg er mega meget i chok. Jeg fatter ikke, at et menneske kan gøre det på den måde,« fortalte hun mandag til B.T.

Hun har haft lejlighed til at se de knivskarpe optagelser fra videoovervågningen i rideklubben, og er ikke et sekund i tvivl om, at der er tale om samme gerningsmand, som for knap et år skændende en anden hest i Holbæk Rideklub.

»Gerningsmanden går fuldstændig ens begge gange på en ret speciel måde med armene langt ud fra kroppen. Næsten lidt hjulbenet. Man kan også se hans ansigt tydeligt.«

Politiet er dog foreløbig tilbageholdende med at offentliggøre billeder eller videooptagelser af gerningsmanden. Formentlig fordi det vurderes at være et forholdsvis stort skridt at gå i en sag, der juridisk næppe vil kunne udløse mere end en bødestraf til gerningsmanden.