En hjemmehjælper i Rebild Kommune har fået sparket, efter han tidligere på måneden blev sigtet for at stjæle fra borgere under et hjemmebesøg. Siden er det gået stærkt i sagen.

Nordjyllands Politi oplyser til B.T., at man nu i alt har fundet frem 30 borgere, som er blevet bestjålet af samme hjemmehjælper.

Det er dermed noget af spring, hvis vi kigger tilbage til 15. januar, hvor politiet kun havde meldt ud om én sag.

»Vi er bare glade for, at folk får deres ejendele igen. Folk bliver utrolig rørt. Det er jo genstande, som mange har arvet fra folk, efter de er døde.«

Med til historien hører, at politiet allerede 15. januar mistænkte, at flere borgere var berørte.

Det er nemlig politiets opfattelse, at de omfattende tyverier har foregået over flere år.

»Langt de fleste personer har henvendt sig, efter vi offentliggjorte billeder af de tyvekosterne.«

»Derefter har vi haft et slags 'åbent hus', hvor borgere har kunnet komme ind. Og der har flere så genkendt deres ejendele.«

Nordjyllands Politi har efterforsket sagen siden november. Dengang var det en borger, der havde fået stjålet nogle genstande, herunder jubilæumsmønter, fra sit hjem.

Den 62-årig var den eneste, der havde været på adressen i det formodede gerningstidspunkt.

»Derfor var der mistankegrundlag til, at vi kunne indlede en efterforskning mod den pågældende hjemmehjælper,« siger politikommissær Mikkel Brügmann.

Politiet foretog anholdelse af den 62-årige 5. januar, som nu er sigtet i sagen. Han er også blevet fyret fra sit job i Rebild Kommune.

Det siger Rebild Kommune Birgitta Sloth Christiansen, ansvarlig for Center Pleje og Omsorg i Rebild Kommune, har tidligere sagt følgende: »Vi er dybt berørte af denne sag og kede af det på vegne af de borgere, der har været udsat for tyveri. Samtidig er vi kede af det for kollegerne i hjemmeplejen, for det påvirker naturligvis alle, når den slags sker.« »Vores medarbejdere er både dygtige og engagerede, men alligevel har vi altså her et tilfælde, hvor tilliden er blevet brudt.« Centerchefen har desuden bekræftet over for B.T., at den 62-årige ikke længere er ansat i kommunen.

Mikkel Brügmann afviser ikke, at der dukker flere sager op, som efterforskningen skrider frem. Derudover tøver han ikke med at kalde sagen for speciel.

»Det er den af flere årsager. Dels det, at det, der skal være en betroet medarbejder, stjæler. Men også at det sker på baggrund af en tyverianmeldelse.«

»Vi har før set, at ældre har fået stjålet noget, og det kan ofte være svært at komme til bunds i. Her er der så kommet tilsvarende mange til på baggrund af en sag.«

Politiet kan endnu ikke fastsætte den samlede værdi, som den 62-årige har stjålet fra borgere.