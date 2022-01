5. januar blev en 62-årig hjemmehjælper fyret fra sit arbejde.

Det skete efter længere tids efterforskning fra Nordjyllands Politi, der havde fundet frem til, at han skulle have begået omfattende tyverier mod ældre borgere, han har været hjemme ved i Rebild Kommune grundet sit job.

Da politiet anholdte og sigtede manden på hans bopæl i Vesthimmerland, ransagede de i samme ombæring han hjem.

Her fandt de mange forskellige smykker samt sølvtøj og diverse julepynt.

Nu deler politiet i en pressemeddelelse billeder af tyvekosterne i håbet om at finde de retmæssige ejermænd.

Samtlige af tyvekossterne er vielsesringe.

Der er hele 11 fotomapper med billeder af tyvekosterne på politiets hjemmeside. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Der er hele 11 fotomapper med billeder af tyvekosterne på politiets hjemmeside. Foto: Nordjyllands Politi

”Den slags tyverier mod ældre og sårbare personer, som der fortrinsvis var tale om her, er helt uacceptabelt: Vi ønsker naturligvis, at borgerne skal have deres retmæssige ejendom tilbage,” siger politikommissær Mikkl Brügmann og tilføjer, at han håber, at pårørende til de bestjålede personer vil give dem en hjælpende hånd med at identificere deres ejendele.



”De er måske ikke selv i stand til at se billederne – og nogle, der har været meget gamle på tyveritidspunktet, kan måske desværre været afgået ved døden som følge af alderdom. Så jeg vil også opfordre pårørende til ældre borgere i kommunen, der har haft hjemmehjælp inden for de sidste par år, til at kigge på billederne af effekterne.”

Nordjyllands Politi formoder, at tyverierne har stået på i årevis.

Hvor mange borgere, han har nået at stjæle fra, skal politiets efterforskning klarlægge.

Birgitta Sloth Christiansen, der er ansvarlig for pleje og omsorg i Rebild Kommune, udtalte tidligere til B.T., at intet i ansættelsesforløbet fik alarmklokkerne til at ringe.

»Når vi ansætter medarbejdere i hjemmeplejen, tager vi referencer fra tidligere ansættelser, og det gjorde vi også i dette tilfælde. Der har ikke været noget i ansættelsesforløbet, der har peget på, at dette kunne ske,« sagde hun.

»Vi er dybt berørte af denne sag og kede af det på vegne af de borgere, der har været udsat for tyveri. Samtidig er vi kede af det for kollegerne i hjemmeplejen, for det påvirker naturligvis alle, når den slags sker,« sagde hun også.

Den sigtede har været anholdt og er løsladt igen, men der venter ham et retsligt efterspil for tyveri.