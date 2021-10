Det har ikke været stille uger for Rene Vinding Christensen.

Siden han og 30 andre tidligere elever fra Gravenshoved Kostskole for få uger siden stod frem og fortalte om deres forfærdelige oplevelser fra stedet, har han som talsmand for eleverne skulle holde skarpt øje med udviklingen.

Og torsdag var ingen undtagelse. Her skulle han til møde med kommunens skoleforvaltning om, hvor sagen er nu.

»Nu venter vi på to ting,« konstaterer Rene Vinding Christensen.

Først og fremmest venter Rene og resten af eleverne på en udvikling i advokatundersøgelsen, der er blevet sat i gang på sagen.

»Vi har fået diskuteret rammerne for advokatundersøgelsen. Den skal egentlig bare færdiggøres og godkendes politisk, så den kan komme i gang.«

Derudover venter de tidligere Gravenshoved-elever på at få flere detaljer om Syd- og Sønderjyllands Politis arbejdsplan.

De tidligere elevers trang til at kunne komme videre i sagen og få fortalt deres historie videre, presser på.

»Særligt de, der har været udsat for de groveste ting på skolen sidder og siger 'hallo, hvornår må jeg få lov til at fortælle de her ting videre?'. Så jo før vi kan få en afklaring fra politiet, jo bedre,« siger Rene Vinding Christensen.

Torsdagens møde med skoleforvaltningen bød også på en rekordstor opbakning.

Med sig til mødet kunne Rene Vinding Chrostensen tage en samlet klage med fra hele 91 tidligere Gravenshoved-elever.

»At vi 31 mennesker startede med at klage, har motiveret andre til at bakke os op. Jeg er simpelthen blevet lagt ned med henvendelser,« fortæller han.

En anden positiv udvikling i følge eleverns talsmand er, at skoleforvaltningen vil gøre en større indsats end først antaget, når det kommer til at skaffe de tidligere elever krisehjælp.

»Den officielle tilgang er stadig, at vi skal finde hjælp gennem egen læge og så med et eventuelt offentligt tilskud, men vi arbejder sammen på en større løsning nu,« siger Rene Vinding Christensen og refererer til den nedslående besked, de tidligere elever fik nogle dage forinden.

»Skoleforvaltningen er selv meget utålmodig og jeg sidder med en vis ro i sindet over, at de ikke kun har taget det hele alvorligt, fordi der er presseopmærksomhed. De er vedholdende og prøver at finde løsninger,« afslutter han.