En 56-årig mand er ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger for at ville stikke sin kone ned.

Derudover er manden også sigtet for at true sin datter med, at han ville brænde ekskonens lejlighed ned, og dræbe hende.

Det fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg.

»Manden var på vej ud til en adresse i Vejgaard med en 30-centimeters kokkekniv i hånden. Der er heldigvis nogen, der ser ham på vej derud, og de ringer ind og anmelder det,« fortæller han.

Herefter mødte politiet op for at anholde manden, og fordi han modsatte sig anholdelse, blev politiet nødt til at anvende peberspray, inden de kunne få den 56-årige med.

Truslerne manden frembragte over for datteren har både været mundtlige og i beskedform. På vej derud udtalte manden »Jeg skal dræbe hende. Hun er en luder.«

Han er derfor sigtet for drabsforsøg, og han er sigtet for trusler 'der er egnet til at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv'. Derudover er han sigtet for at være i besiddelse af en kniv uden et anerkendelsesværdigt formål.

Anklageren anmodede om lukkede døre i sagen.

Den 56-årige er varetægtsfængslet frem til 29. oktober.

Manden nægter sig skyldig og har kæret varetægtsfængslingen til Vestre Landsret, der nu skal tage stilling til, om manden fortsat skal være varetægtsfængslet.