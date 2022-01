Natten til søndag bryder fire unge personer ind i den populære frisørsalon Uno Más på Aarhus Ø.

På væggene hænger der et stort fladskærms tv, unikke fodboldtrøjer og en række andre værdifulde ting. Intet af det bliver under indbruddet rørt. Til gengæld stjæler indbrudstyvene fire andre besynderlige ting, der ikke har særlig høj værdi.

Og det undrer Jannik Christiansen, der er frisør hos Uno Más og stedfortræder for salonens ejer, Mathias, mens han er på ferie.

Hvad det er, vender vi tilbage til.

Indbrudstyvene bryder natten til søndag ind ved at smadre glasset i hoveddøren med en økse.

Foto: Privatfoto

Og på overvågningsbillederne, som Jannik Christiansen beskriver overfor B.T., ser man, hvordan fire unge personer træder ind i butikken.

Jannik Christiansen skyder de fire personer til maks. at være i starttyverne.

»Det er ikke indbrudstyve, som jeg forestiller mig dem, hvor de er klædt i sort fra top til tå. De her drenge kommer i grå fleecetrøjer og en North Face-jakke med busket krave,« fortæller han og tilføjer:

»De er væltet lidt rundt derinde og ikke vidst, hvad de har lavet, ser det ud til.«

Jannik Christiansen kommer selv ned til salonen tidligt om morgenen dagen derpå, efter politiet har kontaktet ejeren, som så får fat i ham.

Inden han kommer, frygter han, at de har plyndret hele saloonen, men det er ikke tilfældet.

For nu vender vi tilbage til, hvad de fire indbrudstyve ender med at løbe derfra med.

Fire barbermaskiner. Det er alt, der mangler.

»Vi har andre mere værdifulde ting, og de har ikke engang taget opladerne med. Det virker til, at de har gjort det af ren kedsomhed eller som drengestreger, der er gået over stregen,« siger han og tilføjer:

»Fire barbermaskiner uden opladerer er lige så meget værd som en fjernbetjening uden batterier.«

Foto: Privatfoto

Jannik Christiansen tror, at de fire drenge bliver forskrækket af alarmen, og derfor blot griber, hvad de lige kan få fingrene i, inden de løber afsted.

Derfor er det heller ikke for at få sine ting igen, at Jannik Christiansen ønsker at fortælle om indbruddet til B.T. mandag.

Det gør han i håb om, at drengene når at stoppe i tide, inden de kommer for langt ned af den forkerte sti.

»Jeg var ikke altid den kedeligste fyr i byen, dengang jeg var i den alder. Jeg kan godt huske, hvordan det var at få dumme ideer. Jeg var bare glad for, at der var en voksen, der i min tid fik sagt, når noget var dumt,« siger han og tilføjer:

»Jeg håber, at de bliver fundet, så nogen kan få fortalt dem, at det er dumt, så den dårlige spiral kan blive stoppet i tide. De er garanteret nogle gode drenge, der bare har kedet sig.«

Samtidig ønsker Jannik Christiansen at gøre opmærksom på, at Aarhus Ø skal være et trygt sted at være, og derfor håber han også, at gerningsmændene bliver fundet.

»Man skal som borger ikke være utryg, og man skal ikke være bange for at blive mødt af fire unge drenge, hvis man går tur om aftenen,« siger han.

Hos Østjyllands Politi bekræfter de overfor B.T., at de var til stede ved salonen, efter de fik anmeldelsen søndag nat.

»Vi efterforsker lige nu indbruddet nærmere,« fortæller kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen.

På Aarhus Ø ved Uno Más fik de hurtigt ryddet op igen, og som Jannik Christiansen selv siger, så skal der lidt mere til at ryste dem.

»Vi åbnede allerede klokken 09.00 mandag morgen,« fortæller han.