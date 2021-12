Gerningsmanden bag det gentagne hærværk, som Skalborg Sportsklubs juletræssalg har været udsat for op mod jul, er nu et skridt tættere på at blive fundet.

Faktisk var det lørdag meget tæt på.

»Jeg tror, vi har fundet ud af, hvem det er. Vi jagtede faktisk personen i går, men personen slap væk,« siger Ove Sørensen, der er halinspektør og frivillig i Skalborg Sportsklub.

Mere vil han ikke fortælle, fordi sagen ligger hos politiet, og de endnu ikke har anholdt nogen i sagen.

»Jeg tror, de løser opgaven i løbet af næste uge,« tilføjer han dog.

Det omfattende hærværk begyndte allerede i slutningen af november, hvor de banner, der reklamerede for klubbens juletræer, blev skåret op.

Siden fik de en donation fra SIFA tv-bingo på 9.000 kroner, som blandt andet blev brugt til lyskæder, men de blev ødelagt, da klubben igen blev udsat for hærværk.

Natten til lørdag var den så gal igen. Denne gang havde gerningsmanden helt fjernet bannerne, så de ikke kunne lappes igen.

»Det ene har vi fundet igen, men det andet er væk,« siger Ove Sørensen.

Han håber nu, at politiet får fat i synderen.

»Jeg vil gerne rose politiet. De er gået aktivt ind i sagen for at finde ud af, hvem det er, og nu har de også et godt signalement,« siger Ove Sørensen.

Alt i alt vurderer han, at der er sket skader for omkring 23.000 kroner.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, men det har endnu ikke været muligt.