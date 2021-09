Et madbud fik sig noget af en ubehagelig oplevelse, da han var på en opgave på Læssøegade i Odense fredag aften.

Her oplevede buddet, som er en 19-årig mand fra Odense, at en fremmed satte sig ind i hans bil. En fremmed, som ikke havde gode intentioner.

For da buddet prøvede at få vedkommende ud af køretøjet uden held, endte han selv med i første omgang at blive skubbet til, oplyser Fyns Politi.

Da det ikke lykkedes at få den fremmede ud af bilen, og vedkommende var meget aggressiv, følte det unge bud sig nødsaget til at søge ly i en butik.

»Her ender det dog med, at den formodede gerningsmand jagter forurettede og giver ham et slag med knyttet nævne,« siger politikommissær Jan Friis.

Han fortæller, at ordensmagten fik fingre i den mand, man mener, der står bag overfaldet, og at politiet sigtede ham.

Den mand, man mener har gjort det, er en 22-årig mand, der kommer fra København.

Politiet kan ikke umiddelbart oplyse, hvilken butik der dannede ramme om optrinet. Det 19-årige bud kom dog ikke alvorligt til skade ved slaget.