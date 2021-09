Ikke alle odenseanere har kunne nyde, at coronarestriktionerne nu er løftet og glemt – og at festen igen er sluppet fri i gaderne.

I hvert fald har retten i Odense dømt 27 festglade for at være lidt for ivrige. Det skriver fyens.dk.

De 27 dømte tog i oktober sidste år forskud på glæderne, da de afholdte en fest på Eventyrcafeen i Odense med halloweentema.

Dengang var forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer, hvorfor politiet også troppede op og slukkede festen.

Den udvikling skulle dog have været en tand for skræmmende for nogle af halloweenfestens deltagere, der brød ud i gråd. Det kom frem under retsmødet.

De 27 deltagere kan nu se frem til at deles om en bøde på 67.500 kroner og regningen på sagens omkostninger.

B.T. har tidligere beskrevet, at festens deltagere havde forsøgt, at gøre festen mere coronavenlig.

Det fremgår også af en Facebook-begivenhed for eventet, der ligger på Eventyrcafeens Facebook-side, men det var ikke nok til at omgå restriktionerne. Det konkluderede vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Strauss, dengang:

»De havde gjort tiltag for at dele festen op ved at inddele sig i grupper, der sad ved særskilte borde. Men det ændrer ikke ved, at der var 29 personer i et lokale, som vi mener var en forsamling, og derfor er de blevet sigtet«.

Aldersmæssigt udgjorde festens deltagere en »god blanding«, fortalte vagtchefen dengang.