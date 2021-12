En person er blevet påkørt i Gentofte.

Nordsjællands Politi oplyser, at det er sket i krydset mellem Adolfsvej og Høeghsmindevej.

De fik anmeldelsen klokken 21.04.

Både fodgænger og bilist var på vej over for grønt lys, men bilisten overså angiveligt fodgængeren i et højresving, og her blev fodgængeren ramt med cirka 50 kilometer i timen, anslås det.

»Der er tale om et klassisk vigepligtsuheld,« fortæller vagtchefen.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at bilisten skulle have været påvirket.

Vagtchefen oplyser, at den påkørte ikke umiddelbart er kommet alvorligt til skade, men vedkommende klager over nogle smerter og skal formentlig tilses på skadestuen.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere om de involveredes identitet.