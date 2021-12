Hvis du vinterbader langs Strandvejen i København og nyder det kolde gus i det frostklare vejr, så er der dårlige nyheder.

Det røde flag er nemlig blevet hejst på hele strækningen fra Svanemøllen Strand ved Østerbro til Taarbæk Havn nord for København.

Det betyder, at badevandet er af så dårlig kvalitet, at man bør afholde sig fra at bade i det.

Det kan nemlig være sundhedsskadeligt.

Alt i alt er der tale om hele ni badezoner, som har fået det røde kort i flere dage mellem jul og nytår.

De ni steder strækker sig over tre kommuner – Københavns Kommune, Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Men hvad, der skyldes den ringe kvalitet, er ikke lige til at gennemskue.

Hos Miljø- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har man ikke en forklaring på, hvad der er galt med vandet.

Her henvises der til HOFOR, som står for vandforsyningen og for at lede spildevand væk i otte kommuner i hovedstadsområdet.

Men årsagen skal ikke findes her, lyder det fra selskabet:

»Der er ikke noget overløb med spildevand fra HOFOR,« fortæller pressechef Christina Otzen.

Det er endnu ikke lykkedes for B.T. at få fat i Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner.