Det er en uge siden, at en ung pige i Sydhavnen blev jagtet af en mystisk, grå bil.

Her havde en ung pige cyklet hen ad Wagnersvej, inden hun pludselig blev passet op af en mand i en lille, grå bil, der steg ud af bilen og jagtede hende.

Hun slap dog væk fra bilen ved at cykle ned ad nogle små veje.

Men nu viser det sig, at hun langt fra er alene om den oplevelse. For flere har tilsyneladende være udsat for grimme oplevelser fra føreren af en bil med lignende signalement.

Det skriver KøbenhavnLIV.

Politiet havde på daværende tidspunkt ikke et konkret overblik over flere anmeldelser, men nu viser det sig, at to andre unge mennesker har oplevet det samme.

Københavns Politi fortæller til KøbenhavnLIV, at de har registreret to andre anmeldelser, udover den allerede omtalte sag.

Den ene er fra den 14. september, hvor en 17-årig dreng på løbehjul ved 22-tiden anmeldte, at en grå personbil kortvarigt fulgte efter ham i området ved Mozarts Plads.

Den anden er fra dagen efter, hvor en 21-årig kvinde anmeldte, at en grå personbil kørte efter hende i området ved Sjælør Station ved 21-tiden.

Vicepolitiinspektør og leder af nærpolitiafdelingen Rasmus Agerskov Schultz fortæller til KøbehavnLIV at politiet gerne hører fra potentielle vidner, der kan have set eller hørt noget:

»Vi er nu ved at undersøge de tre anmeldelser nærmere, og vi hører i den forbindelse meget gerne fra vidner, der kan have set noget, der har relation til sagerne. De kan altid kontakte Din Betjent i Sydhavnen på tlf. 5140 073 eller vores Servicecenter på tlf. 1-1-4«, lyder det fra Rasmus Agerskov Schultz.

Han fortæller desuden, at man tager sagerne alvorligt, og derfor har skruet op for tilstedeværelsen efter de tre anmeldelser.