En uhyggelig episode for en ung pige, har nu ført til, at politiet holder ekstra godt øje med et område i København.

Nærmere bestemt Sydhavnen, hvor hændelsen fandt sted onsdag den 15. september omkring klokken 22.

Her havde en ung pige cyklet hen af Wagnersvej, inden hun pludselig blev passet op af en mand i en lille, grå bil, der steg ud af bilen og begyndte at jagte hende. Det skriver KøbenhavnLIV.

»Han (manden i bilen, red.) kørte stærkt, kørte op på fortovet på Wagnersvej og afskar hende vejen og løb ud ad bilen hen imod hende, da hun var blevet tvunget til at stoppe. Hun nåede at komme væk og flygtede på cykel tilbage ad Sjælør Boulevard, og han bakkede i høj fart efter hende, lyder det fra pigens mor.

Det lykkedes heldigvis den meget rystede unge pige at slippe helt væk fra manden, som politiet efterfølgende ledte efter ud fra det signalement, som pigen havde givet.

De fandt ham dog ikke, og politiet kender ikke umiddelbart til lignende episoder fra Sydhavnen.

Alligevel har de valgt at øge tilsynet med området det næste stykke tid.

Derudover opfordrer politiet også til, at kontakte dem, hvis man har oplevet lignende eller er bekymret.