Fire mænd er tirsdag morgen blevet tiltalt for drab på den uskyldige Abdinur Mohamed Ismail i Vollsmose. Et drab, som fandt sted 24. juni 2020.

Mændene er i alderen 19 til 26 år. De fire mænd er også tiltalt for drabsforsøg på to andre mænd.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Ud over de fire, der er tiltalt for drabet, er en femte 32-årig mand også tiltalt i sagen. Den 32-årige er sammen med de fire øvrige tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og for at have bragt andres liv og førlighed i fare.

»Tiltalerejsningen er sket på baggrund af en meget kompleks og intensiv efterforskning. Politiet har under efterforskningen fastlagt, hvem der ifølge politiets opfattelse gjorde hvad og hvornår under episoden den 24. juni 2020,« skriver Fyns Politi.

Skudepisoden, som altså endte med at koste Abdinur Mohamed Ismail livet, var en kulmination af en længerevarende konflikt mellem to bandegrupperinger i de to bydele i Odense Vollsmose og Korsløkke.

De to bandegrupperinger havde tilknytning til henholdsvis Korsløkkeparken og Bøgetorvet i Vollsmose.

Det uskyldige offer Abdinur Mohamed Ismail var netop kommet hjem til sin bopæl, da der blev afgivet skud af personer fra grupperingen fra Korsløkkeparken mod en 32-årig mand fra grupperingen fra Bøgetorvet, der altså også er tiltalt i sagen.

Den 32-årige mand blev ramt af skud fire gange, men overlevede. Også en hund blev ramt af skud og døde kort efter.

Grupperingen fra Korsløkkeparken flygtede efterfølgende fra stedet, men blev ifølge politiet hurtigt derefter stoppet af personer fra grupperingen fra Bøgetorvet, der afgav fire skud.

Det ene skud ramte og dræbte Abdinur Mohamed Ismail.



Fire af de fem tiltalte i sagen sidder i øjeblikket varetægtsfængslet. Det drejer sig om den 26-årige mand, de to 22-årige mænd samt den 19-årige mand.

Anklageskriftet mod de fem tiltalte i sagen indeholde i alt ti forhold, der altså byder på indbrud, tyveri, ulovlig våbenbesiddelse, besiddelse og salg af ulovlige stoffer, vold af særlig rå og farlig karakter, forsøg på manddrab og altså drab.