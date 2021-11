Tusindvis af timer er blevet brugt af et hold af efterforskere hos Fyns Politi på blandt at gennemse videomateriale billede for billede.

Igen og igen. Og igen.

Men nu, næsten halvandet år efter at den vellidte 31-årige Abdinur Mohamed Ismail sent om aftenen 24. juni 2020 ulykkeligvis befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt og brutalt blev dræbt af skud foran opgangen til sin lejlighed i Egeparken i Odense-bydelen Vollsmose, bliver der nu rejst tiltale mod de formodede gerningsmænd.

Det bekræfter Jacob Thaarup, senioranklager ved Fyns Politi, over for B.T.

»Anklageskriftet er klar og bliver nu forkyndt for de tiltalte,« siger Jacob Thaarup.

Han oplyser, at antallet af personer, som bliver tiltalt i sagen, er fem og ikke fire, som der ellers hidtil har været lagt op til.

31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev foran sit eget hjem i Egeparken i Vollsmose tilfældigt drabsoffer, da han 24. juni 2020 blev ramt af skud, fordi han kom fysisk imellem to odenseanske bandegrupperingers brutale opgør. Foto: Privat Vis mere 31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev foran sit eget hjem i Egeparken i Vollsmose tilfældigt drabsoffer, da han 24. juni 2020 blev ramt af skud, fordi han kom fysisk imellem to odenseanske bandegrupperingers brutale opgør. Foto: Privat

Abdinur Mohamed Ismail blev dræbt, få sekunder efter han i en sen aftentime havde parkeret sin bil på parkeringspladsen i Egeparken foran sit hjem.

Forinden havde han været på arbejde og passet sit job som lagerarbejder på aftenholdet i Coops højlager i Hjallese. Og han havde også været forbi moskeen, inden han satte kursen hjemad mod den nordøstlige del af Odense.

Men da han intetanende steg ud af sin bil, kom han tilfældigvis imellem i krydsilden fra flokken af brutale, voldsparate unge mænd fra de to rivaliserende bandegrupperinger, som politiet i daglig tale kalder Korsløkkegruppen og Vollsmosegruppen.

Den 31-årige mønsterbryder af somalisk afstamning var én, mange så op til blandt de unge i Odense-bydelen.

Men for øjnene af stærkt chokerede vidner, som kunne følge det blodige optrin fra altanerne i Egeparken, blev Abdinur Mohamed Ismail uskyldigt offer i den vanvittige og i bogstaveligste forstand livsfarlige odenseanske bandekonflikt, som han hverken havde lod eller del i.

Han forblødte og døde på stedet.

Fyns Politi har i flere omgange offentliggjort videoklip og stillbilleder fra overvågningskameraer i og omkring Egeparken i håb om at få vidner til at melde sig på banen.

For det har været et ganske vanskeligt politiarbejde at forsøge at identificere de fem mænd, som på gerningstidspunktet alle var mørkklædte og med tørklæder og hætter trukket op for at skjule ansigterne.

Undervejs i det usædvanligt lange efterforskningsforløb er der blandt andet blevet offentliggjort en video, der er optaget fra en patruljevogn, hvor betjentene i bilen efter drabet jagter to af de formodede gerningsmænd, som i høj fart kører væk fra åstedet på en scooter.

Få flere nyheder fra Odense Kære læser. Mit navn er Louise Ravn Skovby, og jeg er redaktør for B.T. i Odense. Vi er ti journalister, der laver kærlig og kritisk journalistik i og om Odense. Vi insisterer på at se verden fra borgerens perspektiv. Vi jubler med, når byen lykkes, og jagter svar, når magthaverne svigter. Vores redaktion holder til på Mageløs 2, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipodense@bt.dk Følg os på bt.dk/odense og på Facebook her: www.facebook.com/btodense

Og i første omgang lykkedes med at slippe væk fra forfølgerne ved at køre ind ad et stisystem og hen over et markstykke.

Men i september 2020 havde Fyns Politi indsamlet så meget materiale, at man kunne skride til anholdelse af den første af de mistænkte – en 25-årig mand.

Han har siddet varetægtsfængslet, siden han blev fremstillet i grundlovsforhør efter anholdelsen. Den 25-årige er sigtet, nu tiltalt, for medvirken til manddrab.

I januar i år kom et nyt og afgørende gennembrud i efterforskningen. Her blev en 21-årig mand anholdt, fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense og ligeledes varetægtsfængslet.

Det er denne 21-årige mand, som menes at have affyret våbnet, der dræbte Abdinur Mohamed Ismail.

I forsommeren sigtede Fyns Politi så yderligere to mænd på henholdsvis 19 og 22 år.

Begge sad da allerede varetægtsfængslet, fordi de i forvejen havde været fremstillet i grundlovsforhør i andre sager og sigtet for andre former for kriminalitet.

I sagen fra Egeparken bliver de to nu tiltalt for drabsforsøg og medvirken til drab.

Den mand, som for nylig er blevet sigtet som den femte i rækken af voldsparate mænd, er 32 år.

Også han bliver nu præsenteret for et anklageskrift og tiltalt for meddelagtighed til drab og drabsforsøg.

Som tommelfingerregel går der i sager om manddrab typisk i omegnen af et års tid, fra forbrydelsen bliver begået, til sagen kommer for retten.

Men sagen om drabet på Abdinur Mohamed Ismail er heller ikke 'normal', da det er yderst sjældent, at en udefrakommende person helt uforvarende kommer imellem to bandegrupperingers vanvid i en brutal konflikt og i et iskoldt miljø, hvor tale er sølv, men tavshed er guld.

Og hvor eventuelle vidner af samme grund og dertil frygt for repressalier fra de involverede eller deres entourage af medløbere ikke ligefrem står i kø for at afgive forklaring.

Nævningesagen mod de fem tiltalte, som alle nægter sig skyldig, er endnu ikke berammet.

Men alt tyder på, at der kommer til at gå godt to år og to måneder, fra drabet i Egeparken blev begået, til de formodede gerningsmænd tager plads på anklagebænken flankeret af hver deres forsvarer:

»Vi har reserveret plads i retten fra 30. august næste år. Så jeg forventer, det bliver på det tidspunkt,« siger specialanklager Jacob Thaarup.