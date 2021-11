Kokain, amfetamin og metamfetamin.

De tre typer narkotika har spillet hovedrollerne i en sag, hvor fem mænd og en kvinde har siddet på anklagebænken i Retten på Frederiksberg.

Og nu er der faldet dom.

De seks tiltalte er således blevet idømt mellem tre og ni års fængsel for at have medvirket til i alt 11 handler med narko.

Handlerne skulle have fundet sted i primært københavnsområdet – men i enkelte tilfælde også på Midtsjælland og Sydsjælland – i en periode mellem 2019 og 2020. Her skulle der i langt de fleste tilfælde være blevet udvekslet et kilo narko ad gangen.

Kun en af sagens tiltalte – en 48-årig mand – menes at have været til stede ved samtlige handler. Han er derfor blevet idømt den hårdeste straf i sagen: ni års fængsel.

De resterende af de tiltalte har hver især været til stede ved minimum en handel. Heriblandt er en 46-årig mand blevet idømt syv års fængsel, mens tre mænd i alderen 25 til 41 år blev idømt fængselsstraffe på mellem tre et halvt og fem år.

Sagens eneste kvindelige tiltalte er blevet idømt tre års fængsel.

Det er specialanklager Andreas Emil Christensen, der har ført sagen, og han er tilfreds med byrettens konklusion:

»Politiet har på overbevisende vis kortlagt og dokumenteret begivenhedsforløbene i de 11 narkohandler. Det er godt arbejde, som har overbevist retten, og jeg er meget tilfreds med udfaldet.«

Sagen har kørt for retten gennem ti dage, og mandag er der sat et foreløbigt punktum. Foreløbigt, fordi fire af de dømte valgte at anke dommen på stedet.

De to andre bad om betænkningstid i forhold til en eventuel anke.