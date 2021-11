Sagen trækker tråde til både Holland, Belgien og Australien.

Herhjemme har en 34-årig dansk kvinde og en 40-årig amerikansk mand siddet fængslet siden februar. De kan forvente at blive siddende frem til engang i foråret, hvor der formentlig falder dom i retssagen mod dem.

Fredag var makkerparret dog endnu engang et smut forbi Københavns Byret.

Det skyldes, at anklagemyndigheden udvidede fængslingsgrundlaget mod dem. Et fængslingsgrundlag, der efterhånden tæller et utal af forhold omhandlende indsmugling af narkotika.

MDMA, ketamin og kokain i stride mængder blev ifølge politiet indsmuglet fra efteråret sidste år og frem til start februar, hvor de begge blev anholdt.

I beholdere og pakker, der angav at indeholde alt fra håndsprit til cremer, håndlavede askebægere og caféborde, blev stofferne sendt både ind og ud af Danmark, lyder det i sigtelserne.

Heri beskrives det også, at den omfattende narkovirksomhed skulle være blevet til i samarbejde med både identificerede og uidentificerede medgerningsmænd i de førnævnte lande.

Og at det hele skulle sket med henblik på at sælge sagerne videre.

Alene i februar kunne politiet , da manden blev fremstillet i grundlovsforhør, beskrive fem tilfælde af indsmugling og et enkelt forsøg herpå.

For eksempel mener politiet, at der 2. februar blev sendt en pakke indeholdende op til 11,45 kilo amfetamin mod Australien.

Nogle måneder før – i slut oktober – skulle der desuden være blevet hentet pakker med adskillige kilo MDMA.

Den sigtede mand nægtede sig under grundlovsforhøret 4. februar skyldig, men blev ikke desto mindre varetægtsfængslet.

Det samme blev kvinden så fem dage senere, da hun blev sigtet for at have samarbejdet med manden om samtlige forhold.

Fredag kunne anklagemyndigheden så fremlægge yderligere ti forhold, som ligesom de andre omhandler indsmugling.

Med undtagelse af to er både kvinden og manden mistænkt for at have været fælles om alle forholdene.

Sagen er planlagt til at komme for retten i midten af april.